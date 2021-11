Mass Effect: EA e BioWare festeggiano i 14 anni della serie

Mass Effect compie 14 anni e per festeggiaree BioWare hanno pubblicato un nuovo post sul blog che guarda indietro all’amata serie e presenta una varietà di modi in cui i fan possono condividere il loro fandom attraverso nuove guide cosplay, una pagina giphy, lenti AR, attrezzi, concorsi e altro. Di seguito l’annuncio di EA e BioWare:

Sono passati quasi quattordici anni da quando il comandante Shepard è salito per la prima volta sulla Normandy. Quattordici anni dall’apertura di un nuovo ed enorme universo da esplorare per i giocatori. Quattordici anni dopo Ashley o Kaidan? In occasione dell’N7 Day, festeggiamo tutto quel che riguarda Mass Effect e, soprattutto, i fan. Questo universo non avrebbe senso senza i fan che lo esplorano. Quei fan che hanno condiviso con noi la loro passione per la serie attraverso disegni, racconti amatoriali, cosplay e innumerevoli altri gesti di apprezzamento. Come ringraziamento, quindi, oggi e nei prossimi giorni condivideremo alcune delle loro creazioni e dei loro festeggiamenti.