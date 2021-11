Pokémon Unite: disponibile il pass Sotto il Sole di Heos

Da oggi 8 novembre inizia la nuova stagione di Pokémon Unite, e con lei anche il terzo pass di lotta “Sotto il Sole di Heos”.Terminato “Spettro a Zero G” arriva dunque il nuovo pass che porta tanti nuovi elementi tra avatar e costumi per il proprio alter ego, e due nuovi Holowear: al primo livello si sblocca infatti lo stile maestro per Charizard, mentre all’ultimo livello, il 60, si sblocca invece lo stile solare di Venosaur.

Per l’occasione è stato pubblicato un filmato, anche sul canale italiano su YouTube, che potete vedere qui sotto, che mostra proprio le due nuove skin per i Pokémon in azione e i costumi completi per il proprio avatar. Ricordiamo infine che ancora per qualche giorno è possibile scambiare le zucche per l’evento di Halloween.

Pokémon Unite è uno strategico con lotte a squadre 5 contro 5, dove unirsi agli allenatori di tutto il mondo visitando l’Isola di Heos per mettersi alla prova con le Lotte Unite. Nelle Lotte Unite, gli Allenatori si affrontano in squadre da cinque per stabilire chi riesce a segnare più punti entro il tempo limite. La cooperazione tra i membri della squadra è la chiave per sconfiggere i Pokémon selvatici, far salire di livello il proprio Pokémon, farlo evolvere e impedire alla squadra avversaria di segnare punti.

Disponibile su dispositivi mobile (Android e iOS) e Nintendo Switch.