Forza Horizon 5 ha raggiunto 1 milione di giocatori

Forza Horizon 5 debutterà ufficialmente sugli scaffali dei negozi a partire da domani, martedì 9 novembre su PC, Xbox One e Xbox Series X/S. L’ultima fatica targata Playground Games e pubblicata da Microsoft è molto attesa dai giocatori, anche se, gli utenti che hanno acquistato la Premium Edition del gioco si sono già buttati nella nuova edizione del festival Horizon ambientato in Messico.

Ebbene, nonostante ancora manchi pochissimo al debutto sul mercato di Forza Horizon 5, l’opera ha registrato dei numeri già da capogiro, infatti, siamo recentemente venuti a conoscenza che il prodotto racing game open world ha superato oltre 1 milione di giocatori. Questo dato è senza alcun dubbio superlativo, sempre considerando che Forza Horizon 5 non è ancora uscito del tutto, ma solo quelli che hanno acquistato la Premium Edition ci stanno giocando attualmente.

Prima di concludere, vi ricordiamo anche che il titolo firmato Playground Games debutterà sull’Xbox Game Pass, dove gli abbonati sia su PC che Xbox possono procedere ad effettuare il pre-download per essere pronti al lancio di uno dei videogiochi più attesi di questo anno oramai quasi alla fine.

Forza Horizon 5 has over 1 Million players in the first few days of early access and its not "officially" out until Nov. 9th 👀 pic.twitter.com/ga3yqKXj2d

— Stallion (@Stallion83) November 7, 2021