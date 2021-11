Brawl Stars: disponibile la stagione 9, Brawlywood

Da oggi 8 novembre inizia la nona stagione di Brawl Stars, il titolo mobile di Supercell. Si tratta di Brawlywood, e come di consueto arriva insieme al pass con 70 livelli da sbloccare. Per l’occasione è stato anche pubblicato il trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Il pass si divide sempre in quello free e quello sbloccabile per 169 gemme. Acquistandolo, otterrete subito la skin B-800 di Bull, al 30esimo livello la nuova brawler cromatico, Lola, e al 70esimo la sua skin Chicana.

Queste le caratteristiche della nuova brawler:

Attacco – Occhio di Diamante: l’accessorio preferito di Lola è anche la sua arma prediletta! Questa sciarpa spara delle brevi raffiche dagli occhi con una verve degna della sua proprietaria.

Super – Megalomania: Lola da vita al suo ego, che copia esattamente ogni sua mossa.

Abilità Stellari

Improvvisazione : l’ultima raffica dell’indicatore dei colpi di Lola infligge il 30% dei danni in più.

Gioie e Dolori: i proiettili dell'ego di Lola ripristinano 100 punti salute a quegli alleati che si trovano nella loro traiettoria.

Gadget:

Foto Ricordo: l’ego di Lola si ferma e si mette in posa, attivando uno scudo di 4 secondi che riduce i danni ricevuti del 75%. Usi per scontro: 3.

Qui sotto potete vedere il trailer pubblicato per la nuova stagione di Brawl Stars, ricordandovi che una dei precedenti brawler arrivati nel gioco di Supercell era stata Ash.