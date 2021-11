Horizon Forbidden West: svelate le abilità e i punti deboli delle macchine

Guerrilla Games continua a suscitare hype per l’uscita di Horizon Forbidden West e in un nuovo post sul PlayStation Blog, ha fatto luce sulle nuove minacce che Aloy dovrà affrontare. Una di queste è il Sunwing, nato dal desiderio di una “macchina volante leggermente più grande del Glinthawk”. Ispirato a “vari rettili volanti e uccelli primitivi”, raccoglie l’energia solare con le sue ali diventando vulnerabile. Inoltre, i Sunwings possono individuare i potenziali nemici più facilmente quando sono inattivi.

I molteplici tipi di armi e munizioni di Aloy permettono diversi modi per sconfiggere ogni macchina, secondo quanto ha dichiarato Blake Politeski, Principal Machine Designer presso Guerrilla Games:

Abbiamo cercato di rendere chiaro ai giocatori il design delle macchine e abbiamo aggiunto delle texture per mostrare i punti deboli o i componenti interattivi. Dovrete studiare ogni macchina da vicino per trovare diversi modi per affrontarla. Molte macchine hanno varie armi e comportamenti che possono essere usati per creare un vantaggio. Non si tratta solo di sparare ai componenti e usarli, ma alcune macchine potrebbero avere alcuni stati più passivi durante i quali il giocatore può avvicinarsi furtivamente a loro. Per esempio, se una macchina sta scavando risorse nel terreno, creerà molta polvere – Aloy può usarla come copertura visiva per avvicinarsi. Le macchine in Horizon Forbidden West sono più mobili in quasi tutti i modi possibili – saltano, nuotano, si aggrappano alle superfici… Per questo motivo, Aloy dovrà tenere il loro passo, quindi ci sono nuove meccaniche di movimento per aiutarla. Ci stiamo anche concentrando maggiormente sulla capacità di Aloy di esaminare e pianificare un incontro prima di ingaggiarlo, così come sulla sua capacità di fuggire se le cose non vanno come previsto.



Come in Horizon Zero Dawn, le macchine avranno un audio diverso quando sono inattive, si preparano ad attaccare o chiamano i rinforzi. È qui che l’audio 3D della PS5 torna utile, migliorando la consapevolezza della situazione del giocatore. Un’altra interessante macchina vista nell’ultimo trailer di gameplay è il Tremortusk. L’Asset Art Lead, Maxim Fleury, afferma che:

Il Tremortusk è basato su un mammut con un cenno agli esempi storici e cinematografici dei grandi elefanti da guerra. Ha molti attacchi diversi e un corpo coperto da varie armi. Oltre a usare le sue zanne per attaccare da vicino, ha anche diverse armi elementali che può usare. Quello che vediamo nel trailer è controllato da una fazione ribelle dei Tenakth, ma si possono anche trovare vagando per le terre selvagge.

Blake ha aggiunto che: