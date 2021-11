Classifica italiana: FIFA 22 tiene la vetta

IIDEA ha comunicato la classifica italiana con i dati relativi alle vendite dei videogiochi nella quarantatreesima settimana di questo 2021, dal 25 al 31 ottobre. Dalla settimana del lancio, FIFA 22 continua a tenere la vetta, primo nella sua versione PS4, sesto su Switch e ottavo su PS5. Neanche la new entry Mario Party Superstars, secondo, toglie il primo posto al calcistico EA (anche se per il party game su Nintendo Switch sono contate solo le sue vendite digitali). Un altro debuttante, Marvel’s Guardian of the Galaxy, è quinto su PS5 e settimo nella classifica PC. Proprio per quanto riguarda la classifica PC, per prepararsi alla stagione ’22 in uscita il 9 novembre, in testa c’è il manageriale di SEGA, Football Manager 2021. Qui sotto potete vedere i titoli top della classifica italiana:

TOTALE

1 FIFA 22 PS4

2 MARIO PARTY SUPERSTARS* SWITCH

3 RING FIT ADVENTURE SWITCH

4 MARVEL’S GUARDIANS OF THE GALAXY PS5

5 GRAND THEFT AUTO V PS4

6 FIFA 22 SWITCH

7 GRAN TURISMO SPORT PS4

8 FIFA 22 PS5

9 MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION SWITCH

10 F1 2021 PS4

CONSOLE

1 FIFA 22 PS4

2 MARIO PARTY SUPERSTARS* SWITCH

3 RING FIT ADVENTURE SWITCH

4 MARVEL’S GUARDIANS OF THE GALAXY PS5

5 GRAND THEFT AUTO V PS4

6 FIFA 22 SWITCH

7 GRAN TURISMO SPORT PS4

8 FIFA 22 PS5

9 MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION SWITCH

10 F1 2021 PS4

PC

1 FOOTBALL MANAGER 2021

2 SHADOW OF THE TOMB RAIDER

3 TOMB RAIDER: ANNIVERSARY

4 GRAND THEFT AUTO V

5 RISE OF THE TOMB RAIDER

6 TOMB RAIDER (1996)

7 MARVEL’S GUARDIANS OF THE GALAXY

8 TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE

9 TOMB RAIDER II STARRING LARA CROFT

10 TOMB RAIDER SQUARE

* Per questi titoli è considerato solo il dato Retail