Among Us: il prossimo aggiornamento sarà rivelato durante una livestream questa settimana

Among Us è senza ombra di dubbio uno dei giochi che ha trovato un proprio spazio nel mercato dei videogiochi, considerando quanti giocatori e anche content creator siano rimasti pienamente soddisfatti della bontà dell’opera targata Innersloth, passata inosservata dalla sua pubblicazione originale nel 2018. Però, sembrerebbe qualcosa bolle in pentola per i giocatori più appassionati del gioco, infatti ci sono diverse novità.

Ebbene, a partire dalla giornata di domani, martedì 9 novembre alle ore 20:00 italiane, lo sviluppatore terrà una livestream di presentazione del nuovo aggiornamento in arrivo su Among Us. Insomma, a quanto pare, sembrerebbe che il titolo riceverà molto presto dei nuovi contenuti, ma per scoprirlo con certezza non possiamo fare altro che aspettare la giornata di domani. Ovviamente, per saperne maggiormente, vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle pagine di GamesVillage.it per non perdervi alcuna novità della diretta di domani dedicata ad Among Us.