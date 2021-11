Metal Gear Solid 2 e 3 temporaneamente rimossi dagli store digitali

Con ogni probabilità non ci sta una correlazione tra la rimozione negli store digitali di Metal Gear Solid 2 e 3 e il possibile remake del terzo capitolo in sviluppo da parte di Virtuos, ma la cosa sicura è che da oggi 8 novembre non è possibile acquistare digitalmente questi due titoli. Non è stato fatto sapere però per quanto tempo sono stati tolti dagli store digitali.

Come annunciato sul sito ufficiale Konami, il motivo è nel rinnovamento delle licenze dei filmati utilizzati nel gioco:

“Attualmente stiamo lavorando per rinnovare le licenze per alcuni filmati d’archivio utilizzati nel gioco, quindi abbiamo preso la decisione temporanea di iniziare a sospendere la vendita di METAL GEAR SOLID 2, METAL GEAR SOLID 3 e tutti i prodotti che includono questi giochi dai negozi digitali a livello globale a partire dall’8 novembre 2021.”

Questa la lista intera con i diversi store:

PlayStation 3: MGS 2 SONS OF LIBERTY HD EDITION

PlayStation 3: MGS 3 SNAKE EATER HD EDITION

PlayStation 3: MGS HD EDITION

PlayStation Vita: MGS 2 SONS OF LIBERTY HD EDITION

PlayStation Vita: MGS 3 SNAKE EATER HD EDITION

PlayStation Vita: MGS HD COLLECTION

PlayStation Now: MGS HD COLLECTION

Xbox 360: MGS HD EDITION: 2 & 3

Nintendo 3DS: MGS SNAKE EATER 3D

GOG.com: MGS 2 SUBSTANCE

NVIDIA SHIELD: MGS 2 HD for SHIELD TV

NVIDIA SHIELD: MGS 3 HD for SHIELD TV

Nel frattempo vi rimandiamo, qualora vogliate, al nostro editoriale che ripercorre la saga in vista di un possibile ritorno.