Assassin’s Creed Valhalla: il nuovo aggiornamento arriverà domani

Ubisoft ha recentemente portato con sé delle notizie che faranno certamente pienamente soddisfatti gli appassionati di Assassin’s Creed Valhalla, titolo attualmente disponibile sugli scaffali dei negozi per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S. Dopo aver rivelato i piani futuri per quanto riguarda i contenuti post-lancio del gioco, l’azienda francese ha da poco comunicato che domani debutterà il nuovo aggiornamento.

Secondo quanto svelato dalla casa francese, saranno presenti le Tombe dei Caduti, dei puzzle ambientali la cui ubicazione sarà difficile da scovare. Oltre a ciò, verrà introdotto l’evento a tempo limitato Festa di Oskoreia e ci saranno anche delle nuove abilità che Eivor potrà apprendere. Per quanto riguarda il peso del gioco su PlayStation 4 e PlayStation 5, l’update peserà 5 e 6GB, mentre su PC e Xbox One si parla di 20GB per concludere con la versione Xbox Series X/S, la quale richiederà ben 25GB di spazio libero.