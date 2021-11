Milan Games Week 2021: nuovi biglietti disponibili

Sulle pagine social di Cartoomics è stato pubblicato un post che farà felici le tante persone che ancora non sono riuscite ad acquistare un biglietto della Milan Games Week 2021 per le giornate di sabato 13 e domenica 14 novembre. È stato infatti annunciato che sono in vendita altri 1000 biglietti interi (abbonamenti esclusi).

Questo il comunicato:

A seguito di un’attenta valutazione delle vigenti norme di sicurezza e delle numerose richieste, siamo felici di comunicarvi che per le giornate di sabato 13 e domenica 14 saranno disponibili nuovi biglietti.

Sono in vendita solo 1.000 biglietti interi per le giornate di sabato 13 e domenica 14 (abbonamenti esclusi).

https://www.milangamesweek.it/biglietteria.html

I biglietti potranno essere acquistati soltanto online

Per maggiori informazioni e modifiche ai biglietti potete contattare il numero 02.4997.6822 oppure mandate una mail all’indirizzo [email protected]

Ricordiamo che l’evento è organizzato da Fiera Milano Spa in collaborazione con Fandango Club Creators

Come vi avevamo fatto sapere anche precedentemente, la Milan Games Week 2021 si svolgerà alla Fiera Milano Rho dal 12 al 14 novembre, ci sarà l’area Arcade Universe per i fan del retogamaning ma non solo, sarà presente la Umbrella Italian Division, anche gli Esports saranno protagonisti della manifestazione e tra gli streamer presenti ci saranno JumboDrillo, TheBertra, Kurolily, MochiChuu e Kodomo. Un panel apposito poi, In My Shoes, tratterà l’intersezionalità.

Qui il programma con ospiti ed eventi.