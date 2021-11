Red Bull Home Ground: i vincitori del torneo di Valorant

Tra il 4 e il 7 novembre si è svolta la seconda edizione del Red Bull Home Ground di Valorant, in cui i 16 team migliori dei territori EMEA si sono sfidati in un torneo entusiasmante che ha decretato i Team Liquid vincitori. Questa squadra ha ottenuto un successo dopo l’altro, è riuscita a qualificarsi per i Valorant Champions e, meno di un mese dopo ha vinto un titolo internazionale.

Questa edizione del Red Bull Home Ground, tenutasi nella Red Bull Gaming Sphere di Londra è stata trasmessa in live con più di 50 mila spettatori, curiosi di sapere quali sarebbero stati i vincitori della coppa e del montepremi di 20 mila euro.

Il giorno conclusivo del torneo è cominciato con la finale per il terzo posto, che vedeva i Vodafone Giants, che giocavano in casa, contro i Tenstar. La prima partita si è conclusa con una vittoria schiacciante dei Vodafone Giants, episodio che però non si è ripetuto durante il secondo game che, seppur più impervio, si è concluso 13-10 per la squadra londinese, la quale vinto il match con sole 2 partite.

La finale ha visto come sfidanti dei Team Liquid, classificati secondi nell’edizione dell’anno precedente, gli Acent, una powerhouse turca che ha reso questo ultimo match davvero spettacolare. La prima partita ha visto i Team Liquid in difficoltà. Durante la prima partita, l’iniziale svantaggio dei Team Liquid (il risultato era di 11-5) si è tramutato in rimonta, e il team ha concluso il primo match ai supplementari. Dopo un estenuante e tesa seconda partita, gli Acent sono riusciti a trasformare questo match in una serie al meglio di 5, riaccendendo la speranza per i tifosi turchi.

Ciononostante, la terza e la quarta partita hanno decretato la fine di questa maratona, terminando entrambe a 13-11 per i Team Liquid e offrendo uno spettacolo che ha lasciato un segno nella storia dei tornei competitivi di Valorant.

Home ground champions, really intense and long game but so happy about the result 3-1 against Acend.

GG's thank you for supporting everyone 🏆💜#LetsGoLiquid #1taps

— Liquid ScreaM 🇲🇦 (@ScreaM_) November 7, 2021