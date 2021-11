Xbox Anniversary Celebration: Xbox festeggia vent’anni

Ebbene si, la nostra amata Xbox, console targata Microsoft compie 20 anni, e lo fa in grande stile! Prepariamoci all’ Xbox Anniversary Celebration

La console ha superato un bel traguardo, e per celebrarlo ha indetto una diretta per il 15 Novembre 2021. Tale diretta verrà trasmessa in contemporanea su tutti i canali Xbox, con sottotitolo dedicati in tempo reale in base a quale canale ci si collega, nel nostro caso quindi il canale Youtube Xbox Italia.

Microsoft però non ha svelato ancora molti dettagli dell’evento, ma vediamo quelli anticipati:

Xbox Trivia : Rispondiamo a domande e curiosità riguardante la sua storia e quella dei titoli esclusivi.

: Rispondiamo a domande e curiosità riguardante la sua storia e quella dei titoli esclusivi. Giveaway: Durante la live sarà possibile vincere premi degni di nota semplicemente guardando lo streaming, non sappiamo ancora quali siano i premi ma tentare certo non costa nulla.

Partecipare a questi eventi è completamente gratuito, basta semplicemente accedere qui

In onore dei 20 anni saranno anche aggiornati i Badge esclusivi per i possessori di Xbox Game Pass, i vecchi badge che mostrano da quanto tempo sei membro di Xbox Game Pass Ultimate o Xbox Live Gold saranno sostituiti con un nuovo badge colorato, il numero sovrascritto però resterà.

Noi fan potremo comunque interagire durante la diretta celebrandola taggando il loro profilo Twitter ufficiale e inserendo il tag #Xbox20

Un altro modo per sostenere questo anniversario è modificando il nostro profilo social media, la dashboard Xbox, i dispositivi e le videochiamate con gli sfondi dell’anniversario di Xbox scaricabili da questo Link!