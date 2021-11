Back 4 Blood: nuovi aggiornamenti e un pass Annuale

Quest’oggi Warner Bros. Games e Turtle Rock Studios hanno pubblicato la roadmap dei contenuti post-lancio di Back 4 Blood, nella quale illustrano i vari aggiornamenti gratuiti e il Pass annuale Tunnels of Terror!

Cleaners, the future is lookin' bright! Here's a roadmap of what's to come for Fort Hope. #Back4Blood pic.twitter.com/IHCvGqZXO0

— Back 4 Blood (@back4blood) November 8, 2021