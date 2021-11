Devil May Cry: ecco quali personaggi saranno nell’anime

L’adattamento anime di casa Netflix ispirato ai videogiochi della saga Capcom, Devil May Cry, sta prendendo sempre più rapidamente forma, e i fan non potrebbero essere più eccitati di così. Le avventure di Dante e dei suoi compagni di viaggio sono pronte a tornare su schermo dopo l’esperienza dell’anime del 2007, curato da Madhouse, e in una recente intervista rilasciata a IGN, il producer dell’opera, Adi Shankar, ha regalato diverse novità alla fanbase.

Shankar (che insieme all’anime di Devil May Cry sta curando anche i nuovi progetti legati all’adattamento animato di Castlevania, a quello di PUBG e a Captain Laserhawk: a Blood Dragonb Remix) ha infatti confermato i nomi dei personaggi che compariranno nell’anime. Ci sarà, ovviamente, il grande protagonista delle serie, Dante, così come suo fratello, oltre che suo grande rivale, Vergil. Insieme ai due ci sarà inoltre Lady, il personaggio comparso per la prima volta nel capitolo prequel Devil May Cry 3.

Ovviamente non ci saranno soltanto questi tre, fondamentali personaggi, ma Shankar non si è voluto sbottonare ulteriormente, lasciando i fan a chiedersi chi tra Trish, Nero, Mondus, Nelo Angelo e tanti altri personaggi iconici potrà fare la sua comparsa nell’anime. Ad ogni modo è probabile che ci sarà spazio per tutti loro, perché nella stessa intervista Shankar ha confermato che, insieme a Netflix, sta lavorando a un adattamento che si snoderà attraverso più di una stagione.

Nel frattempo, la saga videoludica ha visto proprio lo scorso anno l’esordio della Special Edition del suo quinto capitolo (qui la nostra, entusiastica, recensione), da molti considerato come il punto più alto raggiunto finora dalla serie di casa Capcom. La versione animata riuscirà a tenere fede a delle aspettative che ormai si sono fatte altissime? Lo scopriremo soltanto quando sbarcherà ufficialmente su Netflix.