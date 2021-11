Arcane: scopriamo di più su Jayce

Riot ha rilasciato uno spettacolare trailer su Jayce, uno dei protagonisti della nuova serie di Arcane, e ci fa vedere tante cose riguardanti l’inventore di Piltover. Prima di tutto, questo trailer serve ad introdurre una nuova feature: gli Archivi. Ma cosa sono esattamente? Stando a quanto dice il website di Riot Games, sono:

“Aggiratevi tra gli scaffali degli Archivi del Consiglio ed esplorate la storia di Piltover e oltre. Scoprite le storie di un inventore, un criminale con alleanze sconosciute, un agente e un orfano alla disperata ricerca di attenzioni. Gli Archivi del Consiglio sono un’esperienza interattiva disponibile ora sul client di League of Legends. Una volta entrati, cliccate in tutto lo schermo per indagare e scoprire storie mai raccontate sui personaggi di Arcane. Proprio come gli episodi di Arcane, anche i contenuti degli Archivi del Consiglio verranno pubblicati periodicamente. Con l’uscita di ogni nuova serie di episodi, tornate negli Archivi per scoprire nuovi capitoli della storia attraverso i documenti su Jayce, Vi, Caitlyn e Jinx.”

Questa volta, gli Archivi sono aperti per Jayce, ed è ora di sapere di più su di lui. Essendo un membro di una casata nobile di Piltover, Jayce era naturalmente portato a diventare uno della élite della città, ma la sua continua ricerca per il progresso e la tecnologia, assieme ad una infatuazione per la magia, lo hanno spinto su percorsi totalmente differenti, e per coloro che hanno visto i primi tre episodi di Arcane sapranno cosa intendiamo. Assieme a Viktor, noto assistente di Heimerding, Jayce è pronto a rivoluzionare il progresso della città con la nascita dell’Hextech, la combinazione tra magia e scienza. Vi ricordiamo che i primi tre episodi di Arcane sono già disponibili su Netflix, mentre prossima settimana di sabato ne verranno aggiunti altri tre, i quali parleranno di un arco narrativo differente.