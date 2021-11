Blade Runner Black Lotus: ecco un video dal “dietro le quinte”

La stagione autunnale degli anime è pronta ad arricchirsi molto presto con nuove serie, tra cui quella prodotta in partnership da Crunchyroll e Adult Swim: Blade Runner Black Lotus. La serie, che sarà un midquel posto tra lo storico Blade Runner di Ridley Scott e Blade Runner 2049 di Denis Villeneuve, intende esplorare ancora più a fondo l’universo narrativo nato dall’immaginazione di Philip K. Dick, che con il suo Ma gli androidi sognano pecore elettriche? ha dipinto un universo distopico e allucinato, in grado di entrare nell’immaginario collettivo.

A pochissimo dal suo esordio ufficiale, previsto per il 13 novembre, Blade Runner Black Lotus ha deciso di mostrarsi ai fan con un nuovo trailer ufficiale, ma soprattutto con un video “dietro le quinte” pronto a svelare a tutti i fan il making-of della serie.

Con una durata prevista di 13 episodi, Blade Runner Black Lotus è stato diretto da Shinji Aramaki (Captain Harlock, Ghost in the Shell SAC_2045) e Kanji Kamiyama (Ghost in the Shell Stand Alone Complex) per lo studio d’animazione SOLA Digital Arts. La vicenda si svolgerà nella Los Angeles del 2032 e vedrà come protagonista una ragazza vittima di amnesia che si sveglierà con strani poteri e nessun indizio su cui basarsi per ricostruire il suo passato, esclusi un device salvataggio dati bloccato e il tatuaggio di un loto nero.

Nel cast dei doppiatori figurano i nomi di Arisa Shida (Little Witch Academia, Yu Gi Oh Arc-V) nel ruolo di Elle, Shinshu Fuji (The Seven Deadly Sins, Gundam Reconguista in G) in quello di Joseph, Takako Honda (Naruto, Fullmetal Alchemist Brotherhood, Nana, Fairy Tail) come Alani Davis, Takaya Hashi (Baki Son of Ogre, Star Wars Visions, Beastars, Psycho Pass) come Niander Wallace Sr., Takehito Koyasu (Ken il Guerriero, L’attacco dei giganti, JoJo Bizarre Adventures, One Piece) come Niander Wallace Jr. e tanti altri ancora!