Battlefield 2042: compaiono alcuni leak sul web

Ci sono molte cose da dire in proposito di Battlefield 2042. Sempre allacciandoci al discorso dell’enorme quantità di giocatori che hanno giocato alla beta, il gioco è atteso da milioni di fan, e per questo è normale che possa succedere un imprevisto. E indovinate un po’, quell’imprevisto si è rivelato essere un vero e proprio leak di informazioni e screen del gioco che molti utenti non hanno esitato a rilasciare. Qui ci sono molte cose bizzarre, come per esempio il numero di armi mostrate, che paiono essere un totale di 22. Questo ha ovviamente fatto arrabbiare molti fan, siccome un numero così microscopico di armi al lancio di un titolo come Battlefield non è accettabile. Però ci sono cose che non tornano, e cioè che non si è contata la modalità Portali. Questa è una feature nuova di zecca del franchise in qui i giocatori potranno giocare con le vecchie armi storiche della saga (in particolare, i capitoli Battlefield 1942, Battlefield 3 e Battlefield Bad Company 2), nonché i veicoli e le mappe presenti in quei titoli. Già analizzando questo fattore ci rendiamo conto che gli utenti non hanno preso in considerazione che ci sono moltissime armi a cui avere accesso, è solo che sfortunatamente non ci saranno nelle modalità principali. Nello specifico, comunque, lo screen dell’utente Aaronfrogger, il quale è riuscito a giocare in anticipo al gioco semplicemente eseguendo il pre download su Xbox, mostra il seguente numero totale di armi:

Tre armi secondarie.

Quattro SMG.

Quattro fucili d’assalto.

Due LMG.

Tre DMR.

Tre fucili a pompa.

Tre fucili di precisione/cecchino.

Insomma, non è un numero fenomenale, ma come abbiamo detto, è solo una piccola parte del totale che DICE vuole far provare ai giocatori. Battlefield 2042 uscirà il 19 novembre su PlayStation, Xbox e PC. Siete pronti ad un nuovo capitolo della guerra, stavolta in un futuro rivoluzionario?