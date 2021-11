Lies of P: svelato il gameplay del gioco

Lo sapevate che un videogioco ambientato nella fiaba di Pinocchio è in sviluppo? Ebbene ora lo sapete, ma è bene fare una premessa: non è un mondo colorato e dolce come pensiate. Infatti, Lies of P adotta uno stile più cupo e oscuro della storia, trasformando i paesaggi d’Europa in orrori inconcepibili. Sono passati molti mesi dall’ultima notizia sul gioco da parte di Neowiz Games, ovvero gli sviluppatori, e dal nulla oggi hanno rilasciato un alpha gameplay trailer. Oltre ad essere inaspettato, il gameplay offre un sacco di conferme: sarà un souls-like a tutti gli effetti, e le prese come riferimento a questi giochi sono più che evidenti; infatti, il protagonista non è niente meno che Pinocchio stesso.

Sarà armato di fioretto, spada e molto altro, oltre ad avere un braccio meccanico capace di fare molte cose, alcune a quanto pare legate alla magia oscura, come attirare i nemici a se. La possibilità di equipaggiare altre armi sarà una valida opzione per determinati tipi di nemici, e non mancano ovviamente mostruosità aberranti che ci ostacoleranno la strada, in questo caso abomini misti con parti meccaniche.

Possiamo vedere anche come il braccio di Pinocchio gli permetta di potenziare incredibilmente le sue doti di combattimento, come potenziando i colpi delle sue armi o dandogli un soffio di fuoco sprigionato dai meccanismi suo braccio. Questa fiaba oscura ha preso una piega a dir poco agghiacciante, e sicuramente l’attesa sarà emozionante. Il livello qualitativo di Lies of P sembra comunque davvero molto altro. Nonostante ciò, il gioco non arriverà prima del 2023 su PlayStation 5, Xbox Series S, Xbox Series X e PC. Forse questa è la giusta direzione, considerando l’arrivo di enormi titoli come Elden Ring a febbraio 2022 e altri giochi tripla A che potrebbero soffiare la curiosità dei giocatori, ma soltanto il tempo potrà dirci di più.