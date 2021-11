New World: l’unione dei server avverrà presto

New World ha avuto un inizio spettacolare, questo è innegabile. Il gioco ha raggiunto picchi di milioni di giocatori le prime settimane, ma la caduta è arrivata più presto del solito. Adesso le utenze settimanali sono di circa 135 mila, e i numeri continuano a diminuire. Sicuramente questo è un problema dovuto a delle pesanti problematiche di gameplay, e per fortuna Amazon Games Studio ha ammesso che non erano previste queste problematiche, ma almeno hanno dichiarato che c’era un problema di fondo. Per questo motivo hanno deciso di adottare una strategia diversa: non hanno ancora dichiarato una data ufficiale, ma è buono sapere che hanno in programma di unire i server poco popolati per poter disporre di più i giocatori nei vari server. Dopo aver permesso ai giocatori di potersi trasferire nei server gratuitamente, è giusto che ora i giocatori abbiano un sistema per potersi vedere più spesso, specialmente se consideriamo che per poter accedere ai contenuti di fine gioco è necessario che molti giocatori siano presenti all’interno del server. Quando un server è totalmente dominato da una fazione, non c’è competizione da parte di altri, e quindi non c’è alcun tipo di interazione, cosa che invece è la parte fondamentale di New World. Amazon sta facendo il possibile per porre rimedio alla situazione, e su questo possiamo dargli del merito, ma sappiamo bene che questo non basterà a dare al gioco la spinta necessaria per risollevarsi. New World ha poco più di un mese di vita, e già comincia ad avere grossi problemi che la compagnia dovrà sistemare, specialmente ricordando gli ulti fallimenti come Crucible. Continueremo a monitorare la performance di New World nelle prossime settimane a venire, ma ricordatevi che Amazon Games Studio sta ascoltando e promette di risolvere tutti i problemi che attualmente infestano il titolo, per garantire una positiva esperienza per tutti.