Star Wars Jedi Fallen Order: EA rimuove Denuvo

Star Wars Jedi: Fallen Order è un fantastico gioco di azione e avventura in terza persona. Il gioco è uscito nel 2019. Electronic Arts e Respawn hanno rimosso la tecnologia antimanomissione Denuvo da Star Wars Jedi: Fallen Order.

La rimozione di Denuvo è dovuta ai problemi di compatibilità che questa tecnologia anti-manomissione sono state riscontrate con le ultime CPU Alder Lake di Intel. Star Wars Jedi: Fallen Order ha sofferto di alcuni problemi durante il caricamento di nuove aree. Il mese scorso, Bandai Namco ha rimosso Denuvo da Tekken 7 e Ace Combat 7: Skies Unknown. Allo stesso modo, Square Enix e Crytek hanno rimosso Denuvo da NieR Replicant Remaster e Crysis Remastered, mentre 2K Games da Mafia Definitive Edition. Di seguito una panoramica tramite Steam:

na nuova avventura galattica ti attende in Star Wars Jedi: Fallen Order, un gioco d’azione e d’avventura in terza persona sviluppato da Respawn Entertainment. In questa avventura per giocatore singolo dalla forte componente narrativa assumi il ruolo di un Padawan Jedi sopravvissuto all’epurazione dell’Ordine 66, subito dopo gli eventi di Episodio III: La Vendetta dei Sith. Deciso a ricostruire l’Ordine Jedi, devi raccogliere i frammenti del tuo passato in frantumi per completare l’addestramento, sviluppare nuove potenti abilità della Forza e padroneggiare l’arte dell’iconica spada laser, tutto questo senza farti sopraffare dall’Impero e dai suoi micidiali Inquisitori.

Jedi: Fallen Order esaudisce il tuo sogno di diventare un vero Jedi tramite un innovativo sistema di combattimento con la spada laser completo di attacchi, parate e schivate, ma anche con un assortimento di potenti abilità della Forza da sfruttare per superare gli ostacoli che incontrerai. Questo sistema di combattimento è facile da imparare, ma richiede pratica e addestramento per essere padroneggiato pienamente mentre ottieni nuovi poteri e abilità nel corso dell’avventura.

Star Wars Jedi: Fallen Order è disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, Google Stadia, PC tramite Steam.