Marvel’s Guardians of the Galaxy: in arrivo una patch che risolverà dei bug

É passato poco tempo dall’uscita di Marvel’s Guardians of the Galaxy e il titolo è riuscito a raccogliere, tutto sommato, dei giudizi positivi (basti pensare al recente Accolades trailer che è stato pubblicato). Tuttavia, come accade molto spesso, il gioco di Eidos Montreal e Square Enix non è esente da bug e glitch.

A questo proposito, Eidos ha promesso che verrà rilasciata una patch correttiva per Marvel’s Guardians of the Galaxy. Su Reddit, infatti, lo sviluppatore ha creato un post in cui elenca tutti i problemi dell’action RPG, comprese alcune correzioni che devono essere apportate. Ecco i problemi che la prossima patch potrebbe risolvere:

Problemi generali:

Impostazioni di difficoltà personalizzata che si ripristinano da sole;

Alcuni sottotitoli vengono troncati in alcune lingue quando ci sono lunghi dialoghi;

Gli oggetti collezionabili dei Guardiani della Galassia non si sbloccano nel compendio;

PC – illuminazione rotta con GPU AMD.

Problemi inerenti a specifici capitoli: CAPITOLO 1

Impossibilità nella scansione di oggetti con il visore (su PS4 potrebbe essere risolvibile cambiando le impostazioni, in modo da non utilizzare più R2);

In alternativa si potrebbe utilizzare lo Share Play per far scansionare gli oggetti agli amici;

Altro metodo per eludere il bug, potrebbe essere cambiare il joypad con uno più recente.

CAPITOLO 3

Impossibile avanzare vicino al secondo ponte.

CAPITOLO 4

La cutscene non si attiva dopo aver seguito Groot.

CAPITOLO 6

Muro invisibile su PC all’interno del labirinto (si potrebbe provare a limitare gli FPS a 30).

CAPITOLO 7

Impossibile avanzare da un determinato punto in poi senza scansione (sarebbe utile limitare gli FPS a 30 o a 60);

Impossibile avanzare nel puzzle della gru.

CAPITOLO 8

Con la tastiera risulta impossibile superare una sezione.

CAPITOLO 9

Star-Lord si blocca in una zona luccicante su di una sporgenza (provare a non avvicinarsi e a sfruttare la vegetazione).

Ebbene, questi sono tutti i problemi che i fan hanno segnalato agli sviluppatori di Marvel’s Guardians of the Galaxy e che, Eidos Montreal ha pienamente riconosciuto. La software house, infatti, provvederà a pubblicare una patch che possa risolvere (se non tutti) la maggior parte dei problemi citati su Reddit. Il titolo è attualmente disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.