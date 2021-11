Wanderer: sarà lanciato il 27 gennaio 2022

Il gioco di avventura di viaggio nel tempo in realtà virtuale Wanderer verrà lanciato per PlayStation VR e PC tramite Steam il 27 gennaio 2022, un ritardo rispetto alla finestra di rilascio del quarto trimestre 2021 precedentemente pianificata, hanno annunciato gli sviluppatori Oddboy e M Theory. Un’edizione fisica per PlayStation VR sarà pubblicata da Perp Games.

L’atmosfera del titolo avrà dei forti riferimenti storici (verrà esplorata la cultura hippie degli anni Sessanta), nonché un clima futuristico e post-apocalittico. Nei riguardi dei personaggi, tutt’ora, sappiamo molto poco. Sappiamo che il gruppo di protagonisti spazierà da impavidi conquistatori, a curiosi esploratori e, ancora, ad ingegnosi inventori e scienziati. A proposito di quest’ultima categoria, il protagonista si ritroverà a poter esplorare il laboratorio di Tesla proprio nel giorno in cui nel 1969 si mise piede per la prima volta sulla Luna. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Un mondo in rovina. Puoi impedirlo?

I giocatori vestiranno i panni di Asher Neumann, un eroe inconsapevole lanciato in un viaggio nel tempo per cambiare il corso della storia. Iniziate la ricerca dell’appartamento perduto di vostro nonno e dei misteriosi manufatti nascosti al suo interno. Con la scoperta di un orologio da polso insolito, stringete un’amicizia e sbloccate il potere di attraversare il tempo e lo spazio. Avete quello che serve per navigare i segreti del passato e prevenire il crollo della civiltà?

Una narrazione avvincente con interazioni uniche, Wanderer vi riporta indietro nel tempo per rimodellare la fortuna dell’umanità. Sperimentate insieme a frenetici inventori, suonate con una folla di hippy, difendete antiche civiltà dall’invasione, decodificate messaggi segreti nel bel mezzo di una guerra e scoprite i segreti della corsa allo spazio.

Wanderer ha una miscela unica di enigmi in stile escape room, interazioni tattili e sequenze arcade d’azione per offrire l’ultima avventura di viaggio nel tempo. Siete pronto a seguire le orme di chi vi ha preceduto?

Wanderer sarà disponibile dal 27 febbraio 2022 per PlayStation VR, Oculus e Steam VR.