Deathloop: il co-director diventa il capo di Arkane Lyon

Il co-direttore creativo di Deathloop, Dinga Bakaba, è ora divenuto il capo di Arkane Lyon. Bakaba, secondo VGC, avrebbe assunto questo ruolo a partire dal mese scorso (ottobre 2021), dopo la sentita partenza di Romuald Capron. Bakaba lavorerà ancora come co-direttore creativo insieme a Sebastien Mitton, il quale svolge anche il ruolo di Art Director presso Arkane Lyon.

Dopo essere entrato nello studio nel novembre 2010, Bakaba ha lavorato su un vasto numero di titoli. É stato il capo progettista del progetto relativo a Dishonored 2 e Dishonored Death of the Outsider. Oltre a questi, ha anche rivestito un ruolo importante in Wolfenstein Youngblood. Sarà interessante, perciò, vedere verso che direzione si dirigerà lo studio sotto la direzione di Dinga Bakaba.

Il suo ultimo progetto, Deathloop, è stato accolto calorosamente dalla critica e anche da noi (per leggere la nostra recensione, clicca qui). Il titolo è un FPS e adventure, che narra le vicende di Colt, bloccando in loop temporale continuo, in cui deve fare di tutto per sfuggire alla vista di Julianna. Per muoversi all’interno dell’isola di Blackreef, Colt si affiderà a meccaniche stealth o, quando necessario, a scontri a muso duro, così da riuscire a fuggire a questo continuo loop.

Deathloop è attualmente disponibile su PlayStation 5 e PC, su cui è stato recentemente aggiunto il supporto Nvidia DLSS.