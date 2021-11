SEGA: svelato il titolo del prossimo capitolo di Sonic?

SEGA, secondo alcune voci sul web, potrebbe aver depositato ufficialmente il marchio “Sonic Frontiers“. L’accaduto risalirebbe al mese di ottobre 2021 secondo l’ente preposto giapponese. Il tempismo, a detta di molti, sarebbe alquanto sospetto, in quanto online giravano voci su un possibile Sonic Frontiers.

Le voci in questione, riguardavano un titolo dalla struttura open-world, proprio dal titolo “Sonic Frontiers”. SEGA, infatti, già a maggio aveva annunciato un nuovo capitolo della saga principale del porcospino blu, in onore delle celebrazioni per i trent’anni della serie, con l’intenzione di farlo uscire nel 2022.

Sulla base dello studio dei metadati utilizzati nella produzione del trailer, si era discussa la possibilità che questo nuovo episodio si potesse chiamare “Sonic Rangers“. Tuttavia, il giorno 17 ottobre, diversi giorni prima che i marchi di SEGA venissero depositati, un leaker anonimo su Twitter ha rivelato che il titolo fosse stato cambiato: da Rangers si era passato a Frontiers.

Sempre da parte dei leak, è stato pronosticato che si tratterà di un titolo dalla configurazione open-world, allo stesso modo del maestoso The Legend of Zelda Breath of the Wild. Nei riguardi del titolo, in vesti ufficiali, si è espresso Takashi Iizuka un paio di mesi fa:

Sonic Adventure ha gettato le basi per l’uscita dei successivi titoli Sonic. Allo stesso modo, spero che anche il capitolo del 2022 possa fungere da apripista per uno sviluppo ulteriore della saga: questa è l’idea posta alla base dello sviluppo. Dal momento che questo titolo si trova ancora in pieno sviluppo, non c’è nulla di cui io vi possa parlare. Posso solo anticiparvi che il team si sta impegnando molto per fare qualcosa di nuovo e stimolante.

La nuova iterazione di Sonic (che possa intitolarsi “Sonic Frontiers”?) uscirà nel corso dell’anno prossimo, ovvero nel 2022, per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC.