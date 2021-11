Pokemon GO: in arrivo nuovi eventi per celebrare i remake di Sinnoh

Pokemon GO, il famoso gioco AR della Niantic, ha in serbo nuovi eventi in-game per celebrare l’uscita di Pokemon Diamante Lucente e Pokemon Perla Splendente. I remake di Sinnoh escono ufficialmente il 19 novembre ma gli eventi di Pokemon GO iniziano dalle 10:00 (ora locale) del 16 novembre e terminano alle20:00 ora locale) del 21 novembre.

Per celebrare l’uscita dei remake su Nintendo Switch, i Pokemon originari della regione di Sinnoh appariranno più frequentemente in Pokémon GO. I giocatori possono trovare Turtwig, Chimchar e Piplup con dei cappelli rossi dal 16 fino al 18 novembre, mentre fino al 21 novembre i cappelli saranno bianchi. Sarà possibile incontrare anche la forma shiny dei tre Pokemon. A partire dal 15 novembre e fino, nel negozio per l’avatar, saranno disponibili i costumi dedicati a Turtwig, Chimchar e Piplup oltre agli accessori standard ispirati a Sinnoh e a nuovi adesivi. Inoltre nel negozio saranno disponibili il Pacco evento (può essere acquistato solo una volta) con all’interno 20 Poke Ball, una Pietra di Sinnoh e il Pacco mega (può essere acquistato solo una volta) con all’interno tre Super incubatrici, due Incubatrici Uova, un modulo esca. Sarà disponibile una nuova Sfida del Collezionista che permette di guadagnare 1000 punti esperienza e 3000 polvere di stelle. L’evento sarà diviso in due parti:

Pokemon Diamante Lucente, da martedì 16 novembre a giovedì 18 novembre. La prima metà dell’evento inizia con un omaggio a Pokemon Diamante Lucente . Turtwig, Chimchar e Piplup con i cappelli di Sinnoh rossi appariranno allo stato selvatico.

. Turtwig, Chimchar e Piplup con appariranno allo stato selvatico. Pokemon Perla Splendente, da giovedì 18 novembre a domenica 21 novembre. La seconda metà dell’evento è un omaggio a Pokemon Perla Splendente. Turtwig, Chimchar e Piplup con i cappelli di Sinnoh bianchi appariranno allo stato selvatico, e potrete incontrare lo stesso trio con i cappelli di Sinnoh rossi nella ricerca sul campo. Con un po’ di fortuna, potreste trovare un Turtwig, Chimchar o Piplup cromatico.

Pokemon GO è disponibile per dispositivi mobile.