Rainbow Six Siege: svelata la nuova stagione “High Calibre”

Dopo l’evento spaventoso dedicato a Doktor’s Curse, Ubisoft è pronta a dare il via all’Anno 6, Stagione 4 di Tom Clancy’s Rainbow Six Siege. Questa nuova stagione prende il nome di “High Calibre” e comprenderà un nuovo Operatore, l’irlandese Thorn, equipaggiato con Razorbloom Shells e un’arma nuova, l’UZK50Gi, in aggiunta alla mappa Outback rielaborata e a molte altre novità.

I sopracitati Razorbloom Shells sono dei dispositivi di prossimità che, una volta attivati, innescano una detonazione a tempo. Se gli avversari non liberano in tempo la zona, verranno coinvolti nell’esplosione allo scadere del timer. Thorn è un operatore con velocità e armatura media che può essere equipaggiato con il nuovo UZK50Gi o l’M870 come arma primaria e con 1911 TACOPS o C75-AUTO come arma secondaria.

La mappa Outback di Rainbow Six Siege, inoltre, è stata completamente ridisegnata per garantire un maggior livello di equilibrio e bilanciamento. Sia l’edificio principale che la zona esterna sono stati modificati per permettere agli Attaccanti di pianificare e mettere in atto strategie più efficaci. Nuovi muri esterni distruggibili, in aggiunta, sono stati implementati all’interno dell’edificio e alcune aree sono state ristrutturate e ripulite per fornire migliori linee di tiro.

Qui di seguito, troverete elencati gli ulteriori aggiornamenti apportati a Rainbow Six Siege con la stagione “High Calibre”:

La scelta dei colori della squadra tra blu, arancione o rosso;

Aggiornamento del bilanciamento (i droni di Finka, Echo e Mozzie, videocamere a

prova di proiettile, nuove regole per le videocamere esterne);

Nuova possibilità di personalizzazione per le Schede Operatore, animazioni di

vittoria, colori e molto altro;

Nuovi HUD;

Più avanti nella stagione sarà disponibile una nuova versione della Modalità Streamer per un numero limitato di creator.

Il Server Test, per questa quarta stagione del sesto anno, aprirà a partire da oggi, 9 novembre 2021. Questo verrà aperto in più momenti durante la stagione e il suo contenuto verrà suddiviso in tre differenti uscite: il ST stagionale, disponibile con la Stagione 4, il ST Lab che comprende contenuti sperimentali e sarà usato per testare le opzioni in fase di prima produzione e il ST di bilanciamento che conterrà l’Operatore e altre modifiche.

Per comunicare a Ubisoft eventuali problemi riscontrati con il Server Test, potete utilizzare questo qui. Per maggiori informazioni su Rainbow Six Siege, attualmente disponibile su Xbox One, PlayStation 4 e PC, vi invitiamo a dare un occhio a questa pagina web.