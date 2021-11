Football Manager 2022 è finalmente disponibile

Dopo aver fornito l’accesso anticipato alla sua versione beta su PC, Football Manager 2022 di Sports Interactive e SEGA è ora disponibile per Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC, iOS e Android. Coloro che hanno giocato alla beta prima del lancio possono trasferire tutti i progressi per giocatore singolo nel gioco completo.

Proprio come i suoi predecessori, Football Manager 2022 prevede la creazione di un club e renderlo il migliore al mondo. Con 123 campionati di calcio tra cui scegliere e oltre 500.000 giocatori reali da reclutare, c’è molta scelta (e i giocatori possono anche creare la propria squadra). Per quanto riguarda il gameplay, le animazioni sono state migliorate mentre è stato implementato il nuovo ruolo di Wide Center-Back. Questo è in aggiunta alle riunioni dello staff, rapporti settimanali combinati, un rinnovato creatore di manager e miglioramenti a Fantasy Draft. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Nel calcio non conta solo vincere ed essere il migliore. Conta superare le avversità, realizzare i propri sogni e conquistare il successo. Lottare fino a raggiungere la vetta e stupire il mondo o salvarti dal baratro; sono questi i momenti più belli.



Caratteristiche

123 campionati tra i più importanti al mondo. Riuscirai a sfruttare con saggezza le risorse per guidare il club ai vertici del calcio?

Crea uno staff di alto livello che sappia aiutarti in ogni compito, dagli ingaggi allo sviluppo dei giocatori. Lasciati consigliare mentre affronti le sfide quotidiane del mondo del calcio.

Gioca al gioco più bello del mondo come più preferisci, plasmando la tua identità calcistica con nuove tattiche per i giocatori. Sta a te creare un sistema capace di trionfare a lungo.

Immergiti in un’esperienza più coinvolgente che mai nel giorno della partita e guarda la tua visione calcistica prendere vita in campo. Prendi le decisioni più importanti e guida la tua squadra verso la gloria.

Football Manager 2022 è disponibile per Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC tramite Steam e mobile.