Call of Duty Vanguard è primo nella classifica UK

Come i suoi predecessori, Call of Duty: Vanguard di Activision ha superato le classifiche fisiche del Regno Unito, posizionandosi al primo posto per la settimana terminata il 6 novembre secondo Gfk.

GamesIndustry.biz ha riferito che la versione PS5 ha rappresentato il 41% delle vendite e, mentre le vendite fisiche sono diminuite del 23% rispetto al titolo dello scorso anno, le vendite digitali non sono state prese in considerazione. FIFA 22 è sceso al secondo posto per la settimana mentre Mario Party Superstars è rimasto stabile al terzo posto. Mario Kart 8: Deluxe ha visto un aumento del 30% delle vendite grazie alle forti vendite di Nintendo Switch e si è classificato al quarto posto. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales ha anche beneficiato dell’aumento delle scorte di PS5 con un aumento delle vendite del 342 percento e l’arrivo al quinto posto. Marvel’s Guardians of the Galaxy sono passati dal secondo al sesto posto con un calo delle vendite del 64 percento settimana su settimana. Riders Republic di Ubisoft è passata dall’ottavo al sedicesimo posto dopo aver seguito un calo delle vendite del 48%. Anche Far Cry 6 ha visto un calo abbastanza consistente, passando dal quarto al decimo posto. Di seguito una panoramica del titolo tramite il sito ufficiale PlayStation:

Per anni il mondo ha sopportato le guerre più grandi e letali mai viste, ma le sorti della Seconda guerra mondiale stanno finalmente per cambiare. Adesso tocca a pochi soldati selezionati finire il lavoro e cambiare per sempre lo scenario militare.



Sviluppato da Sledgehammer Games, Call Of Duty: Vanguard racconta una storia avvincente, con dei soldati scelti provenienti da diversi paesi e con storie differenti alle spalle, che affrontano insieme la più grave minaccia mondiale, cambiando le sorti della guerra e gettando le basi per quelle che oggi conosciamo come forze speciali. Attraverso lo straordinario viaggio di questi valorosi soldati, i giocatori vivranno alcune delle grandi battaglie che hanno influenzato le sorti della Seconda guerra mondiale.

Call of Duty: Vanguard è disponibile per Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 5 e PC tramite Steam.