Call of Duty Vanguard: ecco come funziona il nuovo sistema di clan e ricompense

L’unica cosa più bella di vincere in Call of Duty: Vanguard o Call of Duty: Warzone è vincere insieme ai compagni di squadra e un po’ di spavalderia. Quest’anno, Sledgehammer Games ha ridefinito cosa significa essere un esperto di Call of Duty, introducendo un nuovo sistema di progressione e rendendo le sfide già esistenti più interessanti. Parte di questo aggiornamento è un’evoluzione dei reggimenti conosciuti come clan, una funzionalità social che ricompensa te e amici, familiari o compagni di squadra online per aver unito le forze in Vanguard e Warzone.

Pronto a diventare un membro delle Operazioni speciali Task Force livello 1? È tempo di riunire la squadra per il lancio di Vanguard e per leggere queste informazioni importanti sulla progressione, sugli oggetti sbloccabili e altro. Giocare con gli amici è diventato più remunerativo. Nel sistema clan, un gruppo di giocatori invitati (fino a 100) possono ottenere bonus esclusivi, soprattutto se fanno parte della stessa squadra. All’interno di un clan potrai ottenere i seguenti vantaggi:

L’abilità di personalizzare un emblema che possono equipaggiare tutti i membri del clan e un tag clan con un colore unico.

Ricompense uniche come cornici biglietti da visita, che incorniciano qualsiasi biglietto da visita scelto dal profilo giocatore, si possono ottenere con i PE clan, un nuovo sistema di esperienza simile agli altri PE in Vanguard.

Un bonus PE del 10% per il livello del giocatore, armi, operatori e PE clan.

Un polo sociale ben organizzato nel quale potrai vedere tutti i compagni di clan, che possono essere i tuoi compagni di squadra più cari o nuovi amici arrivati da altri clan.

Facevi già parte di un reggimento prima di Call of Duty Vanguard? A partire dal 5 novembre, il tuo reggimento attivo verrà trasformato in un clan. Potrai tranquillamente giocare con i compagni del vecchio reggimento con il sistema clan o crearne uno nuovo. Puoi creare un clan o unirti a uno già esistente tramite il menu Social di Vanguard, mentre il sistema arriverà su Warzone durante la Stagione 1.