Uncharted Legacy of Thieves Collection classificato in Australia, data d’uscita imminente?

Un paio di mesi fa, Sony Interactive Entertainment ha annunciato Uncharted: Legacy of Thieves Collection, confermando i port rimasterizzati di Uncharted 4 La Fine di un Ladro e Uncharted: l’Eredità Perduta per PlayStation 5 e PC. L’azienda giapponese aveva precedentemente svelato che la collezione sarebbe uscita per PS5 all’inizio del 2022, seguita da una versione per PC (che è gestita da Iron Galaxy Studios) poco dopo. Anche se una data di uscita specifica non è stata ancora annunciata, è possibile che possa accadere nel prossimo futuro.

Recentemente, Uncharted: Legacy of Thives Collection ha ricevuto una classificazione per età in Australia, indicando che potrebbe essere sempre più vicino al suo lancio. Con una data di uscita attualmente non confermata, è possibile che Sony finisca per svelarla presto. Vale la pena ricordare che il film di Uncharted uscirà il 18 febbraio del prossimo anno, quindi Sony potrebbe potenzialmente allineare il lancio della collezione con questa

Naturalmente, c’è un altro gioco PlayStation in arrivo su PC presto, con God of War che uscirà sulla piattaforma il 14 gennaio. È improbabile che la collezione di Uncharted esca prima di quella.