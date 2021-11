Jurassic World Evolution 2: ecco il trailer di lancio

Dall’annuncio al Summer Game Fest di giugno vi abbiamo parlato spesso di Jurassic World Evolution 2, nuovo episodio della saga gestionale ispirato al celebre franchise con i dinosauri. E da oggi 9 novembre il gioco è disponibile su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S; per l’occasione è stato pubblicato il trailer di lancio, all’interno di una live con gli sviluppatori di Frontier per festeggiare l’uscita.

Potete vedere il filmato qui sotto.

Queste le caratteristiche del gioco attraverso la pagina Steam:

Jurassic World Evolution 2 è l’attesissimo sequel di Jurassic World Evolution, il rivoluzionario simulatore gestionale sviluppato nel 2018 da Frontier. Ti aspettano una nuovissima campagna narrativa doppiata dai membri del cast della saga cinematografica di Jurassic World, nuove ed entusiasmanti funzionalità, quattro coinvolgenti modalità di gioco e un numero ancora maggiore di strabilianti dinosauri.

Una storia originale ambientata nel mondo di Jurassic World

Impara tutti i segreti della gestione di un parco nella modalità Campagna, una storia originale e avvincente che ti catapulterà nel cuore dell’azione, ambientata dopo gli eventi sconvolgenti di Jurassic World: il regno distrutto. Affianca gli indimenticabili personaggi dei film, come il Dott. Ian Malcolm (doppiato in italiano da Ruggero Andreozzi, Jeff Goldblum nella versione originale) e Claire Dearing (doppiata in italiano da Federica De Bortoli, Bryce Dallas Howard nella versione originale) e guida le operazioni volte a controllare, conservare e contenere i dinosauri selvatici che seminano il panico negli Stati Uniti.

Crea il tuo Jurassic World

Tieni d’occhio ogni aspetto grazie a opzioni creative e strumenti gestionali dettagliati. Costruisci nuovi edifici personalizzabili, assumi nuovi scienziati e progetta il parco in modo da soddisfare sia le esigenze dei visitatori che quelle dei dinosauri. Libera la tua creatività nella modalità Sandbox o metti alla prova le tue abilità nella modalità Sfida, in cui dovrai affrontare diversi scenari e impegnative calamità ambientali.

Gioca con la teoria del caos

Rivivi i momenti chiave dei tuoi film preferiti… e non solo. Immergiti in linee narrative alternative tratte dai film di Jurassic World e Jurassic Park, con scenari ambientati in periodi e luoghi di tutti e cinque i film. Tuffati nella saga di Jurassic World e scopri come si evolveranno gli eventi in base alle tue azioni.

Scopri dinosauri sbalorditivi

In Jurassic World Evolution 2 prendono vita più di 75 specie preistoriche diverse, tra cui i richiestissimi rettili volanti e marini. Questi animali saranno più realistici che mai: li vedrai presidiare il loro territorio, combattere per il dominio e reagire in modo intelligente all’ambiente che li circonda. Usa la bioingegneria per personalizzare i dinosauri con nuovi colori e altera i loro genomi per sbloccare tratti differenti.