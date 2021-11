The Tomorrow Children: Q-Games riprende la IP da Sony per una nuova pubblicazione

The Tomorrow Children non aveva avuto una vita facile; nonostante l’interesse iniziale per la particolarità del titolo, dopo l’uscita come free-to-play i server vennero chiusi dopo appena un anno. Oggi Q-Games ha annunciato di aver ripreso i diritti sull’IP da Sony, per ricostruire il gioco e farlo uscire nuovamente.

Qui sotto il comunicato:

Q-Games, sviluppatore di videogiochi con sede a Kyoto, è orgogliosa di annunciare di aver raggiunto con successo un accordo con Sony Interactive Entertainment per la proprietà del suo cult per PlayStation 4. The Tomorrow Children tornerà ai suoi creatori originali, Dylan Cuthbert e il team di Q-Games!

The Tomorrow Children è stato originariamente rilasciato da SIE quasi esattamente cinque anni fa come titolo online free to play, mostrando una tecnologia di rendering poco ortodossa chiamata Voxel Cone Tracing, un gameplay cooperativo su larga scala e un’ambientazione futuristica come nessun’altra. Nonostante abbia un gran numero di fan in tutto il mondo che accumulano centinaia di ore ciascuno, il gioco è stato messo offline appena un anno dopo e da allora non è più stato giocabile dal pubblico.

Q-Games ora lavorerà duramente per ricostruire The Tomorrow Children e riportarlo ai suoi amati fan. Mentre la polvere di questa importante occasione si deposita, vorremmo invitare i nostri fan, proletari e borghesi insieme, a seguirci mentre documentiamo e diamo emozionanti aggiornamenti sullo sviluppo ad ogni passo del percorso per riportare il gioco in vita.