Elden Ring: From Software sta mandando gli inviti per il closed Network Test

Elden Ring, l’ultima fatica targata From Software, avrà una Closed Network Test per questo mese secondo quanto svelato precedentemente dalla compagnia nipponica, e lo sviluppatore ha confermato nel corso delle recenti ore che gli inviti saranno presto disponibili per tutti i giocatori. Come ci si aspetterebbe, le iscrizioni al test di rete chiuso sono state chiuse fin da ora.

Il Network Test di Elden Ring inizierà il 12 novembre, e sarà condotto in più fasce fino al 14 novembre. I giocatori potranno scegliere tra 5 classi di personaggi e, naturalmente, avranno un accesso limitato alla gigantesca mappa del gioco. FromSoftware condurrà test simili in futuro fino al lancio di Elden Ring il 25 febbraio 2022.

Il gioco ha recentemente ricevuto un nuovo trailer di gameplay che delinea i vari aspetti del gioco, tra cui l’esplorazione open-world, il combattimento, i dungeon legacy e molto altro. L’opera sembra essere una naturale evoluzione della formula di Dark Souls, anche se è notevolmente diverso dai suoi predecessori in molti modi.

To our international players:

Thank you very much for signing up to the Elden Ring Network Test. Those of you selected will be notified by Bandai Namco Entertainment, so please stay on the lookout for further announcements.

— FROMSOFTWARE (@fromsoftware_pr) November 8, 2021