One Piece: tanti eventi in tutta Europa per celebrare l’episodio 1000

Tutti i fan di Monkey D. Luffy e dei Pirati di Cappello di Paglia possono gioire visto che il 21 novembre verrà trasmesso l’episodio numero 1000 del celeberrimo anime One Piece. Per festeggiare questo incredibile traguardo, che rende l’opera di Eiichiro Oda la serie più longeva di sempre nella storia di Toei Animation, sono in corso una serie di eventi e di fantastiche collaborazioni in tutta Europa.

One Piece è infatti un fenomeno globale che non ha mai perso un briciolo di celebrità sin da quando il primo episodio è andato in onda in Giappone nel 1999, conquistando milioni di fan! Con quasi 1000 episodi trasmessi in 80 paesi, 13 lungometraggi, un live-action in arrivo e il Guinness World Record assegnato al creatore di manga Eiichiro Oda per “il maggior numero di copie pubblicate per la stessa serie di fumetti da un unico autore”, One Piece si è affermato nel panorama culturale di un’intera generazione.

In occasione dell’arrivo dello storico episodio 1000 dell’anime, una lunga serie di iniziative e collaborazioni è stata attivata da Toei Animation in giro per l’Europa: in Italia, dal 19 novembre al 12 dicembre, i negozi Games Academy e Funside celebreranno One Piece 1000 con una speciale campagna di carte fedeltà. Per ogni acquisto di 5€ della gamma di prodotti dedicati all’anime di Oda, gli acquirenti riceveranno una carta fedeltà e un adesivo. Una volta raccolti 10 adesivi, i fan potranno ottenere un’esclusiva minifigure di plastica di Luffy. Inoltre, dal 4 ottobre e fino al 21 novembre è in corso una campagna selfie (qui per partecipare) a tema One Piece. I fan sono invitati a condividere i loro selfie scattati utilizzando una speciale cornice della serie, con l’obiettivo di raggiungere 20.000 foto in modo da creare il più grande album fotografico digitale della storia. Ogni 1000 foto avrà luogo un’estrazione per avere la possibilità di vincere premi esclusivi. Oltre 12.000 persone hanno già pubblicato il proprio selfie. Siete pronti a essere i prossimi?

Al contempo, in Francia e nel Benelux si terrà, il 21 novembre, un evento dedicato all’anime di Eiichiro Oda in collaborazione con i cinema CGR. Sono i programma le proiezioni del film One Piece Avventura sulle isole volanti, del corto One Piece Characters Log Monkey D. Luffy e dell’episodio 1000 dell’anime, oltre che altre grandi sorprese. Inoltre per tutti i fan francesi dell’opera, ci sarà un enorme giveaway, che durerà fino all’8 dicembre, organizzato dall’editore Glenat, in cui ci saranno in palio straordinari premi.

A celebrare ci saranno anche i negozi specializzati, come i punti vendita Manga Story di Parigi, Lione e Bordeaux, che prevedono gigantesche decorazioni a tema, regali speciali e alcuni gratta e vinci che permetteranno ai fan di ottenere alcuni gadget ispirati alla saga. Anche i punti vendita Cultura festeggeranno con decorazioni a tema One Piece.

In Spagna, fin da giugno, una selezione di 43 librerie e negozi di hobbistica organizza una speciale promozione fedeltà in cui i fan possono collezionare adesivi di One Piece con l’acquisto di prodotti ispirati alla saga. Una volta raccolti 10 adesivi, i fan possono ottenere un’esclusiva minifigure in acrilico di One Piece 1000.

In Germania fino al mese di dicembre, presso il negozio di hobbistica Figuya a Berlino, i clienti che acquistano i prodotti One Piece riceveranno un gratta e vinci che darà loro la possibilità di vincere premi speciali.

Soddisfazione traspare dalle parole di Ryuji Kochi, presidente di Toei Animation Europe: