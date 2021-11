Shin Megami Tensei V: Metraton la voce di Dio

Anche quest’oggi, ATLUS ci delizia con un nuovo personaggio di Shin Megami Tensei V. Nel video che vediamo sul profilo YouTube ufficiale ammiriamo un demone già presente nella saga, un arcangelo non molto clemente. Tali demoni ci accompagneranno nel nostro viaggio nel Da’at, luogo dove affronteremo ogni sorta di difficoltà in questo mondo in rovina senza Dei

Dopo la divina Ishtar ecco a noi l’angelo Metatron

Metatron è la voce di Dio. Ogni volta che un umano crede che Dio ha parlato direttamente con loro, in realtà è Metatron che agisce come suo tramite. Metatron non è un angelo ufficiale secondo gli insegnamenti ecumenici della cristianità moderna.

Metatron assume il ruolo celeste di mediatore di Dio con tutta l’umanità. Alcuni di questi testi addirittura andare fino ad affermare che Metatron è in realtà lo spirito santo del cristianesimo

Anche lui sarà un nemico temibile da affrontare, guardiano di quello che sembra essere un templio. Un nemico temibile con attacchi unici devastanti

Vi ricordiamo che il titolo uscirà il 12 Novembre, un giorno dopo l’uscita nipponica in esclusiva su Nintendo Switch