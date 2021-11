Milan Games Week 2021: sarà presente Riccardo Zara

I Cavalieri del Re sono legati indissolubilmente, nei ricordi dei bambini e ragazzi cresciuti negli anni ’80 (ma non solo), alle sigle dei cartoni animati giapponesi che venivano tramessi in quel periodo; Riccardo Zara fondatore e cantante del gruppo che ha dato vita a tante di quelle canzoni, sarà presente alla Milan Games Week 2021, con tanto di versione inedita dell’Uomo Tigre che verrà eseguita durante la manifestazione insieme alla band “La mente di Tetsuya”. La performance ci sarà domenica 14 novembre alle 16:00.

In uno degli aggiornamenti sui canali social di Cartoomics, quest’anno unitosi alla fiera anche nel nome, l’ospite viene presentato così:

“Uomo Tigre, Yattaman, Lady Oscar e molte altre sigle di cartoni animati sono state cantate dal mito dei ragazzi cresciuti negli anni ‘80 e ‘90: Riccardo Zara.

Per festeggiare i suoi 75 anni, ci regalerà in anteprima a Milan Games Week & Cartoomics un’inedita versione dell’Uomo Tigre completamente riarrangiata dalla cartoons tribute band “la Mente di Testuya”.

Pronti a cantarla a squarciagola?”

Come vi avevamo fatto sapere anche precedentemente, la Milan Games Week 2021 si svolgerà alla Fiera Milano Rho dal 12 al 14 novembre, ci sarà l’area Arcade Universe per i fan del retogamaning ma non solo, sarà presente la Umbrella Italian Division, anche gli Esports saranno protagonisti della manifestazione e tra gli streamer presenti ci saranno JumboDrillo, TheBertra, Kurolily, MochiChuu e Kodomo. Un panel apposito poi, In My Shoes, tratterà l’intersezionalità.

