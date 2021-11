Tiny Tina Assalto alla Rocca del Drago: che sorpresa!

Quest’oggi i ragazzi di Gearbox sorprendono tutti gli appassionati della serie di Borderlands lanciando a sorpresa Tiny Tina Assalto alla Rocca del Drago, la versione stand-alone del DLC di Borderlands 2.

Il titolo si presenta come un prequel di Tiny Tina’s Wonderland, titolo in arrivo il 25 Marzo 2022

Distruggi scheletri, sconfiggi draghi e combatti contro golem giganti in Assalto alla Rocca del Drago

Scegli il personaggio tra sei Cacciatori della Cripta unici, ciascuno con abilità personali e potenti build, per tuffarti subito in battaglie fantasy in singolo o co-op

Sgomina qualsiasi nemico usando un vasto assortimento di potenti armi da fuoco mentre spari fulmini e palle di fuoco dalla punta delle dita con Mod granate magici

Il titolo è da oggi disponibile su Xbox Series X/S ,Xbox One, PlayStation 4 e Playstation 5.

Mentre per un periodo limitato sarà gratis sullo store di Epic Games