Legends of Runeterra: arriva una nuova modalità

Già annunciata giorni fa, assieme al rilascio ufficiale dell’evento RiotX Arcane, la modalità il Cammino dei campioni è pronta ad arrivare su Legends of Runeterra, ma ancora pullulano dei dubbi sul suo scopo. Ebbene, noi siamo qui per questo, e per dirvi di preciso di cosa si tratta:

“Il Cammino dei campioni è la nuova modalità avventura PvE di Legends of Runeterra in arrivo con la patch 2.19.0 il 10 novembre alle 19:00. Viaggia per Runeterra nei panni di uno dei tuoi campioni preferiti, conquista incontri unici, guadagna ed equipaggia potenti Reliquie, recluta alleati, e migliora il tuo campione come mai prima d’ora per affrontare sfide completamente nuove.”

Proprio come dice il nome della modalità stessa, il vostro scopo sarà accompagnare i vostri campioni attraverso impervie sfide ed ostacoli per farli trionfare alla fine. Per l’occasione di RiotX Arcane, Riot Games ha deciso di rilasciare la prima ondata di contenuti a tema Piltover e Zaun. Nello specifico, in questa patch inizieremo con Jayce, il Difensore del Domani, il quale verrà anche aggiunto su Legends of Runeterra come personaggio di Piltover. E non è finita qui, perché nelle prossime patch a venire anche altri campioni faranno la loro comparsa nella modalità, come Jinx e Vi, e le sorprese di certo saranno altre. Fino al 10 dicembre potrete riscattare il Pass Evento più grande mai inserito su Legends of Runeterra, il quale vi darà accesso a 35 ricompense esclusive. Per concludere, Riot ci delizia con un’ultima novità: gli aspetti dorati, i quali faranno brillare ancora di più i vostri campioni. Sempre legati a Piltover e Zaun, abbiamo:

Jinx Dorata.

Caitlyn Dorata.

Vi Dorata.

Ekko Dorato.

Jayce Dorato.

Riot Games sta spingendo immensamente con il rilascio di Arcane, e questo novembre si prospetta emozionante e pieno di sorprese a non finire, quindi tenete d’occhio i prossimi aggiornamenti.