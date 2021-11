Le bizzarre avventure di JoJo Stone Ocean: ecco la data d’uscita!

Il ritorno del nuovo capitolo animato, il sesto, de Le bizzarre avventure di JoJo è sempre più vicino. Dopo aver annunciato il ritorno del fortunato franchise creato da Hirohiko Araki, e aver svelato che gli episodi arriveranno a cadenza mensile, Netflix ha finalmente rivelato la data d’uscita ufficiale de Le bizzarre avventure di JoJo Stone Ocean, ed è davvero vicina!

Durante la presentazione speciale della serie in occasione del Netflix Japan 2021, il celebre sito di streaming ha infatti annunciato che Stone Ocean arriverà sulla piattaforma in esclusiva a partire dal 1 dicembre, con i primi dodici episodi. Si tratterà dunque soltanto del primo cour dell’anime, a cui seguiranno, come già accennato, mensilmente, gli altri. Per il momento non è ancora chiaro quale sarà la durata complessiva di questa sesta stagione, ma basandosi sui precedenti come Diamond is Unbreakable e Golden Wind, si possono ipotizzare circa quaranta episodi.

Del cast di Stone Ocean faranno parte nomi importantissimi del doppiaggio giapponese, da Ai Fairouz (How Heavy are the Dumbbells You Lift?, Full Dive), che sarà la voce della protagonista Jolyne, a Mutsumi Tamura (Darling in the Franxx, Sword Art Online) nel ruolo di Ermes Costello, Mariya Ise (Kakeguri, One Piece, The Promised Neverland) che sarà F.F., Atsumi Tanezaki (The Promised Neverland, Beastars), come Emporio Alnino, Yuichiro Umehara (Goblin Slayer, Fire Force, One Punch Man) come Weather Report, Daisuke Namikawa (Bleach, One Piece, Hunter x Hunter) come Narciso Ansui e ovviamente Daisuke Ono (Bleach, L’attacco dei giganti) che tornerà nel ruolo storico di Jotaro Kujo.

Ma in attesa dell’arrivo della nuova serie, Netflix ha voluto anche condividere alcune novità dalla sesta stagione de Le bizzarre avventure di JoJo, e cioè i nuovi Stand, che faranno la propria comparsa in Stone Ocean. Attraverso l’account Twitter ufficiale della saga infatti, sono stati mostrati i character design dello Stand di Jolyne, Stone Ocean, il Kiss di Ermes, il Weather Report di Weather Report, il Diver Down di Anasui e lo Star Platinum di Jotaro.