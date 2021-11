Assassin’s Creed Valhalla: arriva la Season 4

Un altro periodo, un’altra stagione di Assassin’s Creed Valhalla. Questa volta Ubisoft ci ha riservato una degna sorpresa, rilasciando un grande content poco prima dell’anniversario del gioco. Infatti, Valhalla compie un anno domani, e quale modo migliore di festeggiarlo se non con un update da paura? Chiamato la Stagione di Oskoreia, questo evento è contrassegnato dalla comparsa di spiriti dei defunti, pronti a tormentare e ghermire i vivi ancora una volta. Sarà vostro compito fermare questa minaccia ed impedire che possano nuocere alla vostra comunità. Se vorrete accedere a questo evento a tempo limitato, recatevi in Inghilterra e completate uno dei primi archi narrativi, ossia Grantebridgescire o Ledecestrescire, e portate il vostro accampamento al livello 2. Di seguito, inseriamo tutto quello da sapere sulla stagione:

“Alla Festa di Oskoreia prenderai parte a tre attività ripetibili: gare di tiro con l’arco, di monta a cavallo e un nuovo torneo contro gli spiriti. In questo torneo, sarai lanciato nel Veil. Affrontando le sfide, dai guerrieri esperti alle bestie selvagge, ai mostri, dovrai sbloccare livelli sempre più difficili per mettere alla prova le tue abilità nel combattimento. Torna la sfida con l’arco con nuovi bersagli che influenzeranno i tuoi progressi e ti terranno lontano dai punteggi più alti. Inoltre, durante le festività di Oskoreia, nuove sfide ti porteranno a incontrare il monaco pazzo e risolvere il mistero di un guerriero caduto”.

Ma le sorprese non sono finite, perché assieme alla stagione di Oskoreia verranno sbloccate anche le Tombe dei caduti, sparse per tutta l’Inghilterra e desiderose di essere trovate. Hanno solo un requisito, ossia di aver completato il vostro primo accampamento, e per il resto dipenderà tutto da voi e la vostra bravura nel trovarle. Assassin’s Creed Valhalla rimane forte e saldo dopo un anno dal suo debutto nel mercato, e ci auguriamo che continui a rimanere tale nel futuro.