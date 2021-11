Yu degli Spettri: Netflix svela la finestra d’uscita del live-action

Non è un segreto che Netflix abbia puntato in maniera decisa sull’animazione giapponese per arricchire il suo già vasto catalogo. La piattaforma streaming sta producendo moltissimi anime originali, ma i suoi piani non si fermano certamente qui. La compagnia statunitense si sta infatti impegnando nella trasposizione in live-action di alcuni dei franchise più noti nella storia animata nipponica. Con Cowboy Bebop pronto a fare il suo esordio il 19 novembre, One Piece che continua a condividere novità, Netflix ha finalmente deciso di regalare qualche novità anche su un altro progetto live-action, quello dedicato a Yu degli Spettri.

La notizia è di quelle che farà sicuramente felici i fan: la serie ispirata allo storico anime di Yoshihiro Togashi, annunciata lo scorso dicembre, ha infatti svelato per la prima volta una possibile finestra d’uscita, anche se la data è abbastanza lontana. Sì, perché Yu degli Spettri, come annunciato attraverso il profilo Twitter ufficiale di Netflix, dovrebbe fare il suo esordio sulla piattaforma di streaming più nota al mondo nel dicembre 2023. Un periodo di lavorazione abbastanza lungo per un progetto che potrebbe aver già iniziato le sue riprese.

Ad ogni modo la novità avrà sicuramente emozionato i fan di Yusuke Yurameshi, pronti a gioire di nuovo di fronte alle imprese del loro beniamino. La serie live-action verrà prodotta in collaborazione da Netflix, ROBOT e da Toho, con Kazutaka Sakamoto (Devilman Crybaby) nel ruolo di produttore esecutivo. Per quanto riguarda il cast non si hanno ancora conferme ufficiali, ma alcune voci insistono sul fatto che il ruolo del protagonista, Yusuke, sia andato a Takumi Kitamura, che ha recentemente interpretato Takemichi Hanegaki nel live-action di Tokyo Revengers.

Per quanto riguarda la trama della serie, non è ancora chiaro a quale arco narrativo dell’anime originale attingerà il live-action. Di sicuro però, con centododici episodi all’attivo, c’è moltissimo materiale da adattare.