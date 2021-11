Back 4 Blood: una patch porta tanti miglioramenti

Back 4 Blood ha avuto un’esplosivo inizio, e naturalmente Turtle Rock Studios è piacevolmente soddisfatta di questo risultato. Visto che vogliono migliorare l’esperienza per tutti quanti, hanno intenzione di migliorare il gioco costantemente, portando i migliori aggiornamenti per i giocatori. Quest’oggi è l’inizio di tale decisione, e possiamo già notarlo dentro il titolo. Infatti c’è stata una grande patch che ha migliorato la vita di tutti, letteralmente. Anche se non introduce niente di esplosivo o fuori di testa, si tratta di aggiustamenti di qualità di vita che necessitavano una rivisitazione. Nello specifico, di seguito vi elenchiamo la lista completa:

Tutti gli Sterminatori saranno già disponibile: questo significa che non ci sarà alcuna progressione della storia necessaria per sbloccarli, e potrete già da subito usarli. Completare ogni capitolo della campagna sbloccherà immediatamente anche quelli precedenti. La Voice Chat in gioco può essere disattivate nell’opzione Audio. Aggiunto un tasto Muta HUD per i giocatori. Anche se siete dei pivellini, la modalita First Time User Experience vi porterà direttamente al Forte Speranza. Aggiunte schermate post partita nei round PvP di Sciame. Cliccando sullo scoreboard nella modalità Sciame ci sarà un nuovo tasto di Muta tutti. I cabinati di pronto soccorso vi mostreranno con esattezza quanto vi cureranno quando li starete per raccogliere. I giocatori adesso saranno completamente curati quando saranno all’interno di Forte Speranza, cosa che in precedenza non c’era. Aggiunto il comando /all per poter scrivere nella chat globale.

Come potete vedere, non si tratta di niente di nuovo, ma è sicuramente qualcosa che molti aspettavano, visto che porta aggiornamenti che ci sarebbero dovuti essere dal lancio ufficiale del gioco. La popolarità di Back 4 Blood sta rimanendo forte e salda, e ci aspettiamo che in futuro Turtle Rock Studios continui a tenere aggiornato il titolo e che ascolti sempre di più il parere della community.