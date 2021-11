PUBG: arrivano novità sull’anime Netflix

Adi Shankar è diventato, recentemente, il Re Mida degli anime di casa Netflix. L’executive producer sta infatti curando la maggior parte dei progetti animati legati a franchise videoludici in corso di sviluppo per l’azienda statunitense. Tra questi l’apprezzatissimo Castlevania, la serie ispirata a Far Cry, l’anime di Devil May Cry e quello di PUBG.

E proprio del progetto dedicato a Player Unknown’s Battlegrounds (annunciato lo scorso luglio) Shankar ha voluto condividere alcuni aggiornamenti con i fan in una recente intervista rilasciata a IGN. E sebbene si tratti di una piccola novità, avrà fatto sicuramente felici i fan scoprire che il progetto, stando alle parole di Shankar stesso, “sta accelerando”.

L’anime ambientato nel mondo di PUBG è solo uno dei numerosi progetti che faranno parte del cosiddetto Bootleg Universe di Shankar, tuttavia il produttore ha spiegato a IGN che non ci saranno crossover tra questa serie e le altre che ha in programma. Non aspettiamoci quindi di vedere i personaggi di PUBG immersi nell’universo di Far Cry o viceversa.

Pubblicato nel 2017 dall’editor sudcoreano Krafton, Player Unknown’s Battlegrounds è stato uno dei primissimi titoli ad abbracciare completamente il genere del battle royale, ponendosi come capostipite di una generazione di titoli che vede in Fortnite e Call of Duty Warzone i suoi più fulgidi esempi.

Per il momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla serie anime dedicata all’universo di PUBG, tuttavia il solo nome di Shankar e il successo riscosso dalle sue precedenti produzioni, bastano a rassicurare i fan del titolo sul fatto che il gioco verrà adattato in modo brillante.

Prepariamoci dunque: il Bootleg Universe è solo all’inizio, e non possiamo far altro che aspettare l’uscita su Netflix di una nuova cascata di successi firmati Adi Shankar.