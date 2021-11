Ghost in the Shell SAC_2045: annunciata la seconda stagione

Nel 1995 l’uscita di Ghost in the Shell, storico film diretto da Mamoru Oshii e ispirato al manga di Masamune Shirow pubblicato da Kodansha, segnò una svolta nell’industria degli anime e per il suo successo in Occidente. Il capolavoro cyberpunk si guadagnò un seguito di fan adoranti, che non vedevano l’ora di potersi tuffare di nuovo nel mondo distopico in cui era ambientata la storia di Motoko Kusanagi.

Per questo motivo fu lo stesso Shirow a dare il via al progetto di Ghost in the Shell Stand Alone Complex, una serie tv ambientata in un universo alternativo rispetto a quello della trama originale,ma con lo stesso cast di protagonisti. La saga, prodotta dallo studio d’animazione Production I.G., è andata in onda tra il 2002 e il 2003, eppure evidentemente Shirow non aveva ancora raccontato tutto di questo universo. Così, dopo un film conclusivo uscito nel 2006, grazie soprattutto all’interesse di Netflix, è nato il progetto di Ghost in the Shell SAC_2045.

L’anime, di nuovo prodotto da Production I.G. e completamente realizzato in digitale, è arrivato su Netflix nel 2020, e ora, finalmente, la piattaforma di streaming ha annunciato l’arrivo della seconda stagione di questo squel cyberpunk pronto ad arricchire ancora una volta a storia della maggiore Kusanagi e degli altri personaggi che abbiamo imparato ad amare nel corso degli anni.

Attraverso il proprio account Twitter giapponese ufficiale è dunque arrivata la notizia che Netflix è pronta a far tornare la nuova stagione di Ghost in the Shell SAC_2045 nel 2022. Nel poster ufficiale condiviso con la notizia compaiono inoltre tutti gli iconici personaggi che potremo rincontrare nella nuova serie. Siete pronti a tuffarvi di nuovo nel futuro?

In ogni caso, la nuova serie di Masamune Shirow andrà a unirsi a un roster sempre più ampio di serie anime, alcune delle quali (come Beastars e Baki Son of Ogre) sono già arrivate, mentre altre si faranno largo sulla piattaforma di streaming nel prossimo futuro. Tra queste, ovviamente, sono attesissimi gli adattamenti di videogiochi come Devil May Cry, PUBG, Far Cry o Castlevania.