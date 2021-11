Pokemon: ecco una costosissima figure in cristallo di Pikachu

Nei venticinque anni della sua storia il franchise dei Pokemon ha visto nascere praticamente ogni tipo di merchandise. Dalle carte collezionabili ai videogiochi, dagli articoli per la scuola ai complementi d’arredo. Ma in occasione del venticinquesimo anniversario del franchise dedicato ai mostriciattoli di Game Freak, The Pokemon Company ha voluto superarsi, dando il via ad alcune collaborazioni senza precedenti.

Tra queste una delle più particolari è sicuramente quella con il brand di lusso francese Baccarat, leader nella creazione di oggetti in cristallo. Dalla collaborazione tra lo storico marchio transalpino e la compagnia dei Pocket Monsters è nata una linea esclusiva di statuine che ha, come sua punta di diamante, una figure in cristallo in edizione limitata di Pikachu dal valore di 26.000 dollari.

Baccarat ha realizzato soltanto venticinque esemplari di questa costosissima statuina, alta circa un piede (poco più di 30 centimetri), che raffigura il più famoso e amato dei Pokemon disegnato da Hiroshi Fujiwara.

La collezione speciale di Baccarat comprende anche una versione più economica di Pikachu, da 460 dollari, e una Pokeball in cristallo con decorazioni in oro da circa 420 dollari. I veri fan però non potranno perdonare la mancanza di alcuni Pokemon che avrebbero avuto certamente più attinenza con il cristallo: dallo speciale Crystal Onyx, apparso soltanto nella serie animata, a Sableye, che è dotato di occhi di cristallo, fino a Suicune, il Leggendario di Pokemon Crystal e Diancie, ossia un vero e proprio diamante vivente.

Questa è solo l’ultima di una serie di iniziative impressionanti e straordinarie che la società ha intrapreso per festeggiare i venticinque anni dei Pocket Monster. Tra di esse bisogna ricordare l’album musicale che vedrà la partecipazione di artisti come Katy Perry, Post Malone e Lil Yachty, una collaborazione con McDonald’s che riporterà i Pokemon negli Happy Meal, e poi ancora una linea d’abbigliamento in edizione limitata con Levi’s.

Inoltre proprio in questo 2021 sono arrivati (o arriveranno) alcuni nuovi titoli videoludici dedicati ai mostriciattoli di Game Freak: da New Pokemon Snap al MOBA Pokemon Unite, fino agli attesissimi remake di Diamante Lucente e Perla Splendente, che brillano come questa incredibile statuina di Pikachu, che sarà il sogno di ogni vero collezionista.