Fallout 5: novità in arrivo dopo il lancio di Starfield ed Elder Scrolls VI

Mentre Bethesda ora ha una nuova casa con la sua acquisizione da parte di Microsoft, i suoi grandi IP continueranno senza dubbio. Uno di questi è, ovviamente, Fallout. La serie di fantascienza ha preso una ventata di nuova vita quando la società ha rilevato l’IP e ha lanciato l’ormai leggendario Fallout 3. Da allora la compagnia ha costruito su questo, diventando una sorta di serie gemella del loro altro franchise open world, Elder Scrolls. Se sperate in Fallout 5 presto, però, sembra che dovrete aspettare molto tempo.

Parlando con IGN, a Todd Howard di Bethesda è stato chiesto di un potenziale nuovo titolo di Fallout, ma ha risposto che è improbabile che accada presto. Nello specifico, gli è stato chiesto se ci fosse una nuova possibilità che il gioco fosse sviluppato esternamente e non dai principali Bethesda Game Studios. Ha detto che c’erano idee di base per un nuovo gioco, ma anche che bisogna aspettare dopo il lancio di Starfield e di Elder Scrolls 6. Di seguito la dichiarazione:

Abbiamo lavorato con persone esterne qualche volta, non posso dire cosa accadrà. Sapete cosa vogliamo fare e abbiamo un progetto su Fallout 5. Se fosse possibile agitare la mano e farlo uscire, lo farei. Sai, mi piacerebbe trovare un modo per accelerare ciò che facciamo, ma non posso davvero anticipare niente oggi, o impegnarmi in nulla, cosa accadrà e quando, anche perché adesso le nostre priorità sono Starfield e poi Elder Scrolls 6.



Probabilmente non è una sorpresa dal momento che si dice che Elder Scrolls 6 sia solo in fase di progettazione e lo studio è al lavoro su Starfield, la cui uscita è prevista per il prossimo anno. C’è anche Fallout 76 in corso, qualcosa che l’azienda ha tenuto aggiornato abbastanza bene, se hai bisogno di una correzione di Fallout. Per quanto riguarda Fallout 5 sarà un’attesa molto lunga. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.