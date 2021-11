2K Corp acquisisce elite3d

2K Corp, proprio nella giornata di oggi, ha annunciato di aver acquisito PLATYGOBIAN S.L., con particolari trattative nei confronti di elite3d, uno dei principali studi creativi al mondo, dedito allo sviluppo in 2D e grafica 3D per i videogiochi. Con sede a Valencia (Spagna), il gruppo acquisito verrà ribrandizzato in due modi.

Per prima cosa verrà istituito un ufficio unicamente di proprietà di 31st Union. Per secondo, invece, verrà sviluppata una nuova sede per le pubblicazioni di 2K Corp, con particolare attenzione alla divisione Global Services. 2K, inoltre, sembrerebbe aver acquisito anche Turia Games S.L., sempre a Valencia: uno studio di sviluppo in comproprietà con elite3d.

Per 31st Union, fondata nel febbraio 2019 e gestita dal veterano dell’industria del gaming Michael Condray, il nuovo ufficio a Valencia integrerà la sede di San Mateo, in California, in cui si sta attualmente sviluppando un titolo tripla A, di cui non è ancora stato effettuato l’annuncio.

A seguito dell’acquisizione da parte di 2K Corp, 31st Union opererà come un unico team, globale ed integrato, abbracciando sempre un approccio attivo alla collaborazione senza soluzione di continuità tra colleghi. Gli altri dipendenti di elite3d, invece, formeranno la nuova sede per la divisione Global Services di 2K, che aiuterà l’azienda ad espandere ulteriormente la sua presenza mondiale e a supportare il suo portafoglio di prodotti.

I nuovi membri del team avranno l’opportunità di supportare i nuovi franchise, così come quelli già consolidati (inclusi anche i progetti annunciati e non). A proposito di questo mutamento dell’organico, il presidente di 2K, ovvero David Ismailer, si è così espresso: