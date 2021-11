Football Manager 2022 Recensione: catenaccio a oltranza

Immaginate di essere seduti tra le sedie della prima riunione di spogliatoio della vostra squadra, pronti per l’inizio di una nuova stagione calcistica. La squadra di cui fate parte è Football Manager, sempre la stessa da anni, la dirigenza è quella SEGA, l’allenatore è la software house Sport Interactive. La stagione è quella 2021/2022. Nulla è cambiato lì davanti a voi tra dirigenti e staff tecnico e facce nuove in spogliatoio non se ne sono ancora viste. Cosa può aspettarsi di nuovo uno sportivo da un gruppo così rodato e conclamato? Se lo chiedete a SEGA di sicuro vi dirà che questo Football Manager 2022 dovrà essere la più realistica esperienza di gestionale calcistico. Eppure vi guardate intorno e perfino le divise sono le stesse della precedente stagione. E vi chiedete se si possa fare meglio nonostante l’ottimo piazzamento finale e la qualità dimostrata in campo l’anno scorso.

Sport Interactive è un allenatore che sa limare i dettagli. L’inizio della nuova stagione è fissato al 9 novembre 2021 e sembra che Football Manager 2022 abbia tutte le caratteristiche per tornare in campo forte come lo scorso campionato. Dove avranno messo le mani gli sviluppatori per cercare di offrire tutti gli strumenti per gli aspiranti allenatori per sentirsi novelli Mourinho o Ancelotti? Il codice della versione Steam del gioco concesso a noi di Gamesvillage da Sega ce lo ha fatto scoprire.

Football Manager 2022 e le mille schermate

Le regole del calcio mondiale sono cambiate molto poco e alla stessa maniera il sistema di simulazione di Football Manager 2022 è rimasto pressoché invariato appena si avvia il gioco. L’editor dell’allenatore ci accoglie come suo solito pronto a tramutare le nostre fattezze in un avatar abbastanza somigliante. Hanno inserito un po’ più di personalizzazione, ma il meccanismo di trasposizione di una foto in volto 3D è ancora da limare leggermente. Ci vogliono un paio di tentativi in stile Freaks prima di avere un volto gradevole alla vista. Superato il primo scoglio ecco che si dischiude davanti agli occhi quello che è il grande mondo del calcio, o meglio della gestione del calcio.

Chi ha confidenza con le schermate dei precedenti capitoli di Football Manager si sentirà a suo agio con la mole immensa di numeri, valori, statistiche, variabili e parametri che il datacenter di questo gestionale mette a disposizione. Rispetto al pregresso non si nota davvero nulla di diverso, tutto pare uguale. A una prima occhiata le prime ore di gioco sembrano essere le stesse che hanno contraddistinto ogni inizio di carriera da allenatore digitale. Non si tratta di essere solo dei bravi conoscitori di calcio, ma anche di essere abili nel contrattare, nel comunicare con le giuste parole e nello saper analizzare dati e valori di ogni singolo calciatore dell’enorme database di atleti reali (e non) proposto. Ci sono decine di campionati e divisioni tra cui scegliere potendo partire dai campi provinciali della serie C fino alle Nazionali. Una vastità di licenze davvero mastodontica se si pensa a quando oggi altri titoli sportivi abbiano trovato difficoltà a ottenere loghi e marchi di alcune squadre.

Dati, dati e ancora dati

Si tratta dell’ennesima stagione in cui tutto il calcio viene gestito tramite alcune videate in cui si vanno a curare allenamenti, rosa, tattiche, finanze, osservatori e ogni altro aspetto possibile del mondo calcistico. Tutto tanto, troppo familiare. Ad un occhio più attento tuttavia esistono tutta una serie di piccole modifiche che vanno a migliorare leggermente l’esperienza di gioco. La gestione del mercato è stata approfondita con il valore dei giocatori che spaziano in una forbice di prezzo e non più con una cifra singola e con le trattative che danno la sensazione di essere più complesse e permettono di essere gestite in maniera più tattica soprattutto durante le ultime concitate ore di mercato.

Si percepisce una maggiore influenza della psicologia su tutte le aree, con i calciatori che reagisco in maniera molto meno omogenea e più imprevedibile ai discorsi e riunioni prima, dopo e durante le partite. Ogni giorno passato in gioco si nota il piccolo sottobosco di accorgimenti presenti di Football Manager 2022. Una delle poche novità che balzano subito all’occhio è il Data Center. Questa è l’ennesima schermata di dati in cui vengono riportate le analisi delle ultime partite per capire punti deboli e di forza della squadra e i suggerimenti per sopperire alle lacune o puntare sui pro del team. Questa, così come altri aspetti del gioco, può essere saggiamente delegata allo staff per avere un riassunto durante le riunioni periodiche che si possono programmare e correre ai ripari quando la stagione non si sta mettendo al meglio.

Football Manager 2022: in campo più dinamismo

Anche la progressione degli affaticamenti, della forma partita e degli infortuni dei calciatori ha ricevuto un leggero upgrade in termini di realismo rendendo la gestione dei cambi e delle riserve ancora più importante. Come nel calcio vero, bisognerà dosare le forze del team e saper comporre una rosa molto variegata. C’è da dire che nel corso della stagione l’IA si è dimostrata molto agguerrita e ostica in campo, ma anche folle quando si tratta di acquisti e cessioni soprattutto quando a spendere sono i grandi club. Pare che l’intelligenza artificiale abbia più interesse a fare colpi dalle cifre da capogiro che tenere fede al “fair play finanziario”. Ci si trova quindi spesso ad avere a disposizione giocatori svincolati a parametro zero dalle statistiche molto competitive e a poter quindi comporre team di grande valore anche con poche finanze.

Parlando di campo, quando si entra in clima partita e il prato verde occupa lo schermo ecco che appare un’altra modifica molto gradita. Il motore grafico 3D ha subito un visibile miglioramento e la fluidità dell’azione di gioco e dei movimenti dei giocatori è molto più gradevole alla vista e meno robotica, con i calciatori meno inclini a svarioni o errori troppo evidenti. Anche il pallone sembra non essere più una scheggia impazzita e ripropone maggiormente la percezione di quello che è il suo posizionamento in campo. Peccato che anche quest’anno il contatto fisico tra giocatori non sia ancora stato reso a dovere e sia difficile vedere le figure degli atleti esibirsi in dribbling ubriacanti o in una smarcatura spalla a spalla contro un difensore. I passi in avanti sotto il profilo tecnico ci sono ma manca ancora qualcosa per sentire davvero a bordocampo in un grande stadio.

In effetti ciò che si inizia a percepire dopo tutti questi anni di dati e schemi da analizzare e di schermate dalla miriade di pulsanti, è la mancanza di empatia, di emozioni, di vita. A livello tecnico Football Manager 2022 dà una sensazione di professionalità difficilmente rintracciabile in ogni altro titolo similare. Ma a mancare è un po’ l’anima. La sezione social con i commenti dei tifosi è fin troppo fine a se stessa, le reazioni dei calciatori riportate da sterili faccine dai colori diversi è limitante. Mancano ancora scene d’intermezzo che ci diano la sensazione di sederci davvero in area stampa davanti ai giornalisti, o sessioni di allenamento in cui mettere alla prova dal vivo le capacità dei calciatori, magari con delle prove atletiche specifiche. Manca il calcio da guardare, manca il calcio da vivere fuori dal prato verde, più che da gestire. Forse ci arriveremo, ma non quest’anno.

Piattaforme: PC

Sviluppatore: Sport Interactive

Publisher: SEGA

Football Manager si è arroccato nella sua posizione, nei suoi schemi e schermate. Come una squadra vincente ha scelto di tenere l’ossatura del gruppo uguale al passato cercando di limare quelli che sono i dettagli visibili e aggiungendo elementi che forse non appaiono subito sotto i riflettori del grande calcio. Football Manager 2022 è una esperienza gestionale calcistica completa, ricca e immersiva per ogni aspirante Spalletti o Mourinho. E con l’upgrade fatto al motore di gioco le simulazioni delle partite sono più verosimili, più piacevoli. Peccato che ancora una volta il contorno fuori dal campo manchi di anima, di vita, di dinamicità. Dopo tutti gli anni passati a scorrere pagine e pagine di email, schede giocatore, interviste simili a chat sterili e considerato il progresso delle prestazioni dei PC, si potrebbe chiedere un po’ di contorno animato, pulsante, meno schedulato in finestre piene di cifre e campi da compilare. Se ci fosse un reale contendente competitivo al trono di gestionale calcistico forse Football Manager avrebbe lo stimolo di cambiare. Ma Quando non hai rivali all’altezza le partite sul campo dei PC le vinci facile anche senza bisogno di fare grandi rivoluzioni.