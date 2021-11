Forza Horizon 5: superati i 4,5 milioni di giocatori il secondo giorno

A partire da ieri, prima ancora che Forza Horizon 5 venisse lanciato, aveva superato 1 milione di giocatori, grazie a coloro che avevano acquistato la Premium Edition del gioco ottenendo l’accesso anticipato. Ora che è stato lanciato ufficialmente in tutto il mondo, il conteggio dei giocatori ha raggiunto un traguardo molto importante.

Secondo le classifiche della Hall of Fame in-game, che catalogano tutti i giocatori che hanno effettuato l’accesso almeno una volta, Forza Horizon 5 ha superato i 4,5 milioni di giocatori, già dal secondo giorno. È un risultato impressionante, non importa come lo si guardi, ed è facile immaginare come quel numero continuerà a crescere a un ritmo rapido nei prossimi giorni. Forza Horizon 5 porta i giocatori in Messico, dove invece di partecipare semplicemente all’Horizon Festival, hai il compito di aiutarlo a configurarlo. Saranno disponibili gare e attività in diverse discipline, tra cui gare su strada, corse campestri, acrobazie pubbliche e vari eventi Showcase. I giocatori possono anche aspettarsi centinaia di veicoli, una varietà di attività secondarie opzionali, un vasto open world e molto altro. Di seguito una panoramica del titolo tramite Steam:

Forza Horizon 5 è disponibile per Xbox Series X/S, Xbox One e PC tramite Steam.

We've invested for years in Xbox so more people can play. With 4.5+ million players so far across PC, cloud & console, Forza Horizon 5 shows that promise coming to life. Largest launch day for XGS game, peak concurrent 3x FH4 high. Thank you players & congrats to @WeArePlayground

— Phil Spencer (@XboxP3) November 10, 2021