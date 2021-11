Assassin’s Creed Chronicles Trilogy: download gratuito per i 35 anni di Ubisoft

La settimana scorsa vi abbiamo parlato del 35esimo compleanno di Ubisoft e di tutti gli sconti e offerte proposte dalla software house per l’occasione. Gli sconti, infatti, riguarderanno titoli e gadget Ubisoft e, in molti casi, verranno direttamente concessi gratuitamente ai fan dell’azienda, come nel caso di Assassin’s Creed Chronicles Trilogy.

A questo proposito, è bene sapere che Assassin’s Creed Chronicles Trilogy è attualmente disponibile al download gratuito su PC per gli utenti di Ubisoft Connect. L’offerta sarà valida fino al 12 novembre alle ore 10.00 (ora locale) e rappresenta un dono di ringraziamento per tutti coloro che hanno sostenuto Ubisoft per questi 35 anni.

Assassin’s Creed Chronicles Trilogy include giochi ambientati in India, Russia e Cina. Si tratta di tre giochi che funzionano bene anche singolarmente (in quanto produzioni stand-alone), dotati di una visuale in 2,5D e di una estetica stilistica unica. I giochi sono stati accolti piuttosto bene. Perlopiù ci sentiamo di consigliare la trilogia per i veri fan della saga di Assassin’s Creed.

Non risulta fondamentale aver giocato gli altri capitoli della serie. Ricordiamo che tra questi, Assassin’s Creed Valhalla, ultimamente, ha fatto parecchio parlare di sé. Esso ha rappresentato un enorme successo per Ubisoft, in termini di vendite, tanto da portarlo ad ottenere ulteriori contenuti aggiuntivi.